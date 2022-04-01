Глава МЦР Талантбек Иманов проинспектировал ЦОНы Таласской области

Сегодня, 1 апреля, Министр цифрового развития Талантбек Иманов и заместитель министра Залкарбек Карыбеков с рабочей поездкой посетили Таласскую область. В рамках командировки руководство МЦР проинспектировали работу всех отделов и служб подведомственных подразделений во всех 4 районах региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, Талантбек Иманов ознакомился с деятельностью межрегиональных отделов записи актов гражданского состояния, паспортизации и регистрации населения Манасского, Кара-Буринского и Бакай-Атинского районов.

"Также он посетил территориальные филиалы ГП "Кыргыз почтасы" и государственные архивы. В конце дня министр прибыл в Центр обслуживания населения в городе Талас и отметил о необходимости строительства нового ЦОН в Таласском районе. "Строительство ЦОН в Таласской области будет рассмотрено в самое ближайшее время и перед нами стоит задача на текущий год построить ЦОН нового формата, отвечающий современным требованиям предоставления услуг населения", - сказал глава МЦР.

В ходе визита министр побеседовал с гражданами, интересовался их мнением о работе сотрудников ЦОН, их ситуацией и жалобами. Руководителю ЦОН города Талас Изалиеву Бекжану и главе Межрегионального отдела ЗАГСПРН Бейшеналиеву Болотбеку поручено держать на контроле вопросы граждан, оперативно реагировать на жалобы со стороны посетителей и создать удобства ожидания своей очереди.

"Вы всегда должны быть открыты населению и оперативно реагировать на жалобы граждан. Делайте все качественно и своевременно!" - обратился министр к руководителям.

Напомним, это уже третья рабочая командировка министра цифрового развития Талантбек Иманов по областям республики в целях ознакомления с деятельностью отделов и служб подведомственных подразделений. Ранее он посетил Ошскую и Иссык-Кульскую области. По итогам этих поездок были выписаны ряд поручений по выработке дальнейших мер по повышению качества предоставляемых услуг и улучшению непосредственного взаимодействия сотрудников ЦОН с гражданами".