Погода
$ 80.50 - 82.12
€ 98.87 - 100.87

Глава МЦР Талантбек Иманов проинспектировал ЦОНы Таласской области

177  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 1 апреля, Министр цифрового развития Талантбек Иманов и заместитель министра Залкарбек Карыбеков с рабочей поездкой посетили Таласскую область. В рамках командировки руководство МЦР проинспектировали работу всех отделов и служб подведомственных подразделений во всех 4 районах региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, Талантбек Иманов ознакомился с деятельностью межрегиональных отделов записи актов гражданского состояния, паспортизации и регистрации населения Манасского, Кара-Буринского и Бакай-Атинского районов.

"Также он посетил территориальные филиалы ГП "Кыргыз почтасы" и государственные архивы. В конце дня министр прибыл в Центр обслуживания населения в городе Талас и отметил о необходимости строительства нового ЦОН в Таласском районе. "Строительство ЦОН в Таласской области будет рассмотрено в самое ближайшее время и перед нами стоит задача на текущий год построить ЦОН нового формата, отвечающий современным требованиям предоставления услуг населения", - сказал глава МЦР.

В ходе визита министр побеседовал с гражданами, интересовался их мнением о работе сотрудников ЦОН, их ситуацией и жалобами. Руководителю ЦОН города Талас Изалиеву Бекжану и главе Межрегионального отдела ЗАГСПРН Бейшеналиеву Болотбеку поручено держать на контроле вопросы граждан, оперативно реагировать на жалобы со стороны посетителей и создать удобства ожидания своей очереди.

"Вы всегда должны быть открыты населению и оперативно реагировать на жалобы граждан. Делайте все качественно и своевременно!" - обратился министр к руководителям.

Напомним, это уже третья рабочая командировка министра цифрового развития Талантбек Иманов по областям республики в целях ознакомления с деятельностью отделов и служб подведомственных подразделений. Ранее он посетил Ошскую и Иссык-Кульскую области. По итогам этих поездок были выписаны ряд поручений по выработке дальнейших мер по повышению качества предоставляемых услуг и улучшению непосредственного взаимодействия сотрудников ЦОН с гражданами".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416337
Теги:
Таласская область, ЦОН
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  