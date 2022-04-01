Группа ученых доказала, что на Меркурии происходят геомагнитные бури

Исследование предполагает, что подобные явления также могут происходить на планетах за пределами Солнечной системы, сообщает телеканал "Мир" с ссылкой на издание Nature Communications.

Геомагнитные бури – серьезное возмущение в магнитосфере, вызванное влиянием солнечного ветра. На Земле они вызывают полярные сияния, могут нарушить радиосвязь и ухудшают самочувствие метеозависимых людей.

Ранее ученые не были уверены, что Меркурий подвержен бурям, поскольку он значительно меньше Земли, обладает слабым магнитным полем и практически лишен атмосферы. Но позднее стало известно, что он, как и наша планета, обладает кольцевым током – полем заряженных частиц "в форме пончика", которые опоясывает его по экватору.

Авторы нового исследования проследили за серией выбросов корональной массы на Солнце 8-18 апреля 2015 года. Примерно в то же время рядом с Меркурием находился зонд NASA Messenger (30 апреля того же года он завершил свою 11-летнюю миссию и врезался в поверхность планеты).

Зонд успел передать данные, свидетельствующие, что выброс 14 апреля "сжал" поле заряженных частиц Меркурия на стороне, обращенной к Солнцу. Он также увеличил энергию кольцевого тока.