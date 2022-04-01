В Индии обнаружены загадочные каменные кувшины

Исследователи обнаружили в Индии гигантские каменные кувшины. Ученые предполагают, что, возможно, когда-то их использовали для захоронений. Об этом пишет Journal of Asian Archaeology.

65 кувшинов были обнаружены в северо-восточном штате Ассам. Размеры и форма сосудов различны. Некоторые из кувшинов были глубоко утоплены в землю.

"Мы до сих пор не знаем, кто создал эти гигантские кувшины, или хотя бы где жили их создатели", - рассказал Николас Скопал из Австралийского национального университета.

Ученые датировали находки примерно 400 годом до нашей эры или даже более ранним периодом.

До сих пор неясно, для чего данные кувшины использовались. Исследователи полагают, что они могли были быть связаны с похоронными практиками.

Ранее аналогичные сосуды находили в Лаосе и Индонезии.

"У народа Нага (этнической группы на северо-востоке Индии) множество историй о том, как они находили подобные кувшины с кремированным останками, бусами и прочими артефактами", - добавил Николас Скопал.

Но найденные в штате Ассам кувшины были пусты.

Для того, чтобы понять происхождение сосудов, исследователи хотят тщательно исследовать место их обнаружения. Возможно, обнаружатся еще какие-то вещи, которые пролью свет на историю и предназначение кувшинов.