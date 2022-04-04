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"Дети с улицы приходят все в грязи"

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- Айжан Мамбеталиева
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В редакцию обратились жители 2-го микрорайона города Канта. В непогоду от снега и дождя по дорогам в микрорайоне невозможно передвигаться.

"В дождь наш маленький микрорайон превращается в оазис, который утопает в лужах и грязи. Мы живем в таких условиях уже много лет, и терпеть их просто уже невозможно. Дети в такие дождливые периоды приходят с улицы все в грязи, люди по этому кошмару тоже передвигаются, можно сказать, вплавь. И это не только в нашем микрорайоне, можно сказать, что весь Кант в таком состоянии.

Мы много раз обращались в мэрию города и к депутатам, просили облагородить хотя бы центральные аллеи, по которым чаще всего ходят жители. Они каждый раз обещают решить нашу проблему, но с мертвой точки дело не сдвигается. Некоторое время назад меняли трубы на нескольких улицах, но после этого все эти участки так и остались перерытыми и не заасфальтированными, их даже элементарно не разровняли. В одном дворе людям пришлось самим собрать деньги и купить грузовик гравия, чтобы засыпать дорогу и хоть как-то по ней ходить", - написали жители 2-го микрорайона города Канта.


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URL: https://www.vb.kg/416342
Теги:
дороги, Кант
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