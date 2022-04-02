Идрис Кадыркулов вручил копии верительных грамот представителю МИД Украины

Вчера, 1 апреля 2022 года, в ходе встречи в МИД Украины чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Украине Идрис Кадыркулов вручил копии Верительных грамот директору Департамента государственного протокола Мирославу Кастрану. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"Директор Департамента Мирослав Кастран поздравил посла с назначением, пожелал успехов и выразил уверенность, что его пребывание на этом высоком посту послужит дальнейшему развитию кыргызско-украинских отношений.

В свою очередь, посол Идрис Кадыркулов заверил, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления кыргызско-украинского сотрудничества во благо двух стран.

Встреча прошла в дружественной и конструктивной атмосфере".