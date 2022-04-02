Редакция "Вечернего Бишкека" поздравляет мусульман с началом Рамазана

Редакция vb.kg поздравляет всех мусульман Кыргызстана с началом месяца Рамазан. Желаем всем верующим терпения и крепости духа, чтобы ваши души были наполнены счастьем и спокойствием. Пусть Всевышний услышит все ваши молитвы и исполнит прошения, а вера ваша будет непоколебима. Мира вам, родным и близким. Да освятит Аллах ваш жизненный путь!

Напомним, 2 апреля начался месяц Рамазан, который считается девятым месяцем в мусульманском календаре. В течение всех тридцати дней необходимо соблюдать строгий пост, который подразумевает под собой отказ от пищи, воды и интима в светлое время суток. Смысл поста заключается в стремлении каждого мусульманина укрепить свою веру, переосмыслить образ жизни, определить жизненные ценности, достигнуть духовного роста путём воздержания и ежедневной молитвы.