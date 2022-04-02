Бойцы украинского батальона "Азов" отобрали грузовики у узбекистанцев

Бойцы украинского батальона "Азов" отобрали грузовики у узбекских дальнобойщиков и удерживали их 23 дня. Узбекистанцам удалось сбежать в ДНР. Видео с рассказом узбекистанцев разместил Телеграм-канал "Репортёр Руденко V".

Один из узбекистанцев рассказал, что четыре машины с пятью водителями выехали из Узбекистана в Мариуполь с грузом цинка. Они пересекли украинскую границу в районе Белгорода (Россия), затем прибыли в Мариуполь на заводе, где должна была происходить разгрузка. Из-за начавшейся специальной операции они не успели вернуться домой.

Через несколько дней после начала конфликта к ним подошли бойцы украинского батальона "Азов", забрали два автомобиля, а с других сняли аккумуляторы, слили солярку. Узбекистанцев удерживали на заводе 23 дня. К счастью, один из бойцов предупредил узбекистанцев, что им лучше бежать, так как придут "плохие военные".

Дальнобойщикам удалось сбежать в расположенный рядом поселок. По их словам, украинские военные разыскивали их, поэтому узбекистанцам пришлось прятаться девять дней. Местные жители помогли им добраться до границы ДНР. В ближайшее время они вернутся на Родину.

Источник: podrobno.uz