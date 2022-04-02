Торобаев с чиновниками посетил супермаркеты и сельскохозяйственную ярмарку

Сегодня, 2 апреля 2022 года, заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев, заместитель министра сельского хозяйства Азамат Мукашев и руководитель антимонопольного органа Кенешбай Тайлаков посетили торговые сети "Народный" и сельскохозяйственную ярмарку в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба госантимонополии.

По данным пресс-службы, на сельскохозяйственной ярмарке мука первого сорта продается за 1650 сом – 50 кг., сахар – 70 сом кг., картофель - 35 сом, растительное масло – 700 сом за 5 л.

"Кроме того, были посещены супермаркет "Народный" в Бишкеке, гипермаркеты "Фрунзе" в Новопавловке и сеть "Глобус" в Сокулуке, А также сокулукская ярмарка и скотский рынок в рамках поездки по Чуйской области. В Сокулуке на ярмарке местная мука первого сорта реализуется по 1650 сом – 50 кг., сахар – 70 сом кг., растительное масло – 720 сом за 5 л.

В ходе данных мероприятий проведены разъяснительные беседы с представителями торговых сетей относительно условий реализации социально значимых товаров, сроков годности и наличии информации для потребителей о его правах, а также особое внимание было уделено запасам товаров.

По информации представителей торговых сетей, запасы товаров имеются в достаточном объеме, ажиотажа среди населения, как это было две недели назад, на данный момент не наблюдается.

Были снижены цены на сахар в рамках заключенного 11 марта 2022 г. соглашения между торговыми сетями, поставщиками и антимонопольным ведомством, а также в рамках обнуления НДС.

Также, по ранее заключенным договоренностям, торговыми сетями реализуется социальный хлеб для пенсионеров по 10 сом за одну булку.

При беседе с потребителями было отмечено, что в целях обеспечения доступности социально значимых товаров для населения Кабинетом Министров Кыргызской Республики:

- до конца текущего года установлена ставка НДС в размере 0% на ряд товаров (в том числе на сахар и растительное масло), поставляемые и импортируемые на территорию Кыргызской Республики;

- введен запрет на вывоз из республики сроком на 6 месяцев отдельных видов сельскохозяйственных товаров, куда вошли также пшеница, мука, масло растительное, сахар-песок;

- разбронированы из госматериального резерва для реализации на свободном рынке сахар и растительное масло.

Антимонопольным ведомством:

- Подписано Соглашение о сотрудничестве на рынке реализации сахара-песка для населения между антимонопольным органом, хозяйствующими субъектами (в лице ОАО "Каинды Кант" и ОАО "Кошой") и торговыми сетями, по которому торговые сети будут реализовывать сахар-песок по льготной цене по дисконтным картам/картам лояльности. В настоящее время, социальный сахар реализуется торговыми сетями по 60 сом/кг по аналогичным условиям;

- Также, в настоящее время благодаря ранее подписанному Соглашению о сотрудничестве между Министерством экономики, антимонопольным органом, Минсельхозом и предприятиями мукомольной отрасли Кыргызской Республики, которое способствует насыщению рынка качественной пшеничной мукой и кормами для животноводства по доступным ценам, а также мукомольные предприятия взяли на себя ряд обязательств по обеспечению республику мукой. Данное Соглашение действует по август т.г.

Кроме того, при посещении Сокулукского района, для руководителей местной власти Торобаев отметил, что на контроле находится поручение кабинета министров КР полномочным представителям президента Кыргызской Республики в областях, мэриям Бишкека и Оша совместно с антимонопольным органом принять соответствующие меры и провести оценку запасав. Главам местных госадминистраций взять под личный контроль вопрос о стабилизации цен на СЗТ в районе и оказывать всяческую поддержку территориальным подразделениям антимонопольного органа.

Тайлаков отметил, что сотрудниками антимонопольного органа на постоянной основе проводятся мониторинг цен и анализ ситуации социально значимых товаров, с целью недопущения необоснованного роста цен на них во избежание создания ажиотажного спроса и дефицита товаров".