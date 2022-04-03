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Суд и прокуратура поддержат бизнес

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- Нина Ничипорова
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При Верховном суде Кыргызстана создана мониторинговая группа по правам предпринимателей.

Для бизнес–сообщества нашей страны этот шаг государства равносилен глотку свежего воздуха. Как сказал на встрече с председателем Верховного суда Замирбеком Базарбековым исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков, доверие бизнеса, инвесторов да и всего общества в целом к судебной системе пока не повышается. "Об этом можно судить по обращениям представителей бизнеса в нашу ассоциацию. Для проведения судебной реформы, безусловно, нужны политическая воля, необходимые ресурсы, кадры. Но если нет возможности что–то значительно поменять за короткое время, то можно начать хотя бы с открытости и подотчетности судебной системы", - считает глава МДС.

Кстати, как отмечалось и на консультативном совете по защите прав предпринимателей и инвесторов при Генеральной прокуратуре, инвесторов, в том числе иностранных, в первую очередь интересует вопрос, насколько прописанные в законе нормы исполняются на практике. Предприниматели сказали, что если бы можно было пожелать только одну вещь, то это было бы пожелание справедливой судебной системы в стране.

Ведь не секрет, что очень часто бывает, когда в законе говорится одно, а на практике происходит другое. Как рассказали бизнесмены, например, лицензии, разрешения не выдаются в положенные сроки или не выдаются вовсе без достаточных на то оснований, и бизнес–процессы тормозятся.

Для иностранных инвесторов это вообще неприемлемо. Они придут, если законы в стране будут четко исполняться. И в этом мы должны быть заинтересованы прежде всего сами. И, судя по тому, что и Верховный суд, и Генеральная прокуратура готовы отслеживать выполнение законов в положенные сроки во всем, что касается ведения предпринимательской деятельности, инвесторы потянутся в нашу страну. По крайней мере, появилась такая уверенность.

С помощью таких госструктур, как ВС и Генпрокуратура, бизнес надеется стимулировать предпринимательскую активность, внедрение инноваций и создание рабочих мест, инициировать другие положительные изменения в деловой среде.


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URL: https://www.vb.kg/416372
Теги:
бизнес, Верховный суд, Кыргызстан, Генеральная прокуратура
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