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Статистика COVID-19 в КР на 3 марта

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В Кыргызстане за сутки выявили 13 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, все 13 новых случаев коронавируса зафиксированы в Бишкеке.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 200 тысяч 968 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

За последние сутки от коронавируса умер один человек. Летальный исход зарегистрирован в Бишкеке.

С марта 2020 года, по официальным сведениям, от коронавируса в стране умерли 2 тысячи 991 человек.


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URL: https://www.vb.kg/416374
Теги:
Кыргызстан, коронавирус
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