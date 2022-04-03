Статистика COVID-19 в КР на 3 марта

В Кыргызстане за сутки выявили 13 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, все 13 новых случаев коронавируса зафиксированы в Бишкеке.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 200 тысяч 968 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

За последние сутки от коронавируса умер один человек. Летальный исход зарегистрирован в Бишкеке.

С марта 2020 года, по официальным сведениям, от коронавируса в стране умерли 2 тысячи 991 человек.