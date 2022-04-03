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Глава Минсельхоза Джаныбеков принял участие в закладке плодового сада

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На территории Чуйского лесоохотничьего хозяйства в рамках национальной кампании "Жашыл мурас" прошла экологическая акция "Бир Жарандан - Бир Көчөт". Так, на участке Ак-Бешим прошла закладка плодового сада на территории 5 га, с посадкой плодовых и хвойных деревьев в количестве 3100 штук. Из них 1600 штук летних сортов яблони и 1500 штук туи. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

По данным пресс-службы, на мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства Кыргызской республики Аскар Джаныбеков и сотрудники центрального аппарата ведомства и лесной службы.

"В целях обеспечения экологической безопасности, сохранения здоровья нации и окружающей среды и природных богатств нашей страны 2022 год объявлен годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости. Ежегодно весной проводится трёхмесячник по благоустройству, санитарной очистке, озеленению территорий городов и населенных пунктов, такие акции позволяют прививать гражданам бережное отношение к лесу.

И мы будем благодарны каждому гражданину Кыргызстана за помощь и неравнодушное отношение к теме сохранения и приумножения лесных ресурсов нашей страны.

Поддерживая инициативу президента Кыргызской Республики Жапарова Садыра Нургожоевича о сохранении и развитии горных лесных экосистем озвученную в Глазго, Министерство сельского хозяйства призывает каждого гражданина принять участие в посадке саженцев. Увеличение площади зеленых насаждений единственный способ сохранить наши ледники. И в этом году наша цель высадить в два раза больше саженцев, чем в прошлом году! Природа - это не богатство, доставшееся нам от предков, а ресурс, взятый в долг у наших будущих потомков! Уважаемые кыргызстанцы, призываю каждого из вас внести посильный вклад в улучшение окружающей среды!"- отметил министр Джаныбеков


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URL: https://www.vb.kg/416376
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан, деревья
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