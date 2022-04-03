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Что можно и что нельзя делать в Рамазан?

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С раннего утра 2 апреля начался священный месяц Рамазан. Он продлится до 2 мая. Считается, что Рамазан является временем, когда каждый верующий получает возможность очистить свою душу и осмыслить собственную жизнь.

Самой главной особенностью Рамазана является строгий пост. Его правила являются достаточно строгими, ведь почти все верующие должны отказаться от воды и еды в течение светлого времени суток. Кроме этого нельзя преднамеренно курить или вступать в интимные отношения. В это время нужно совершать добрые дела и усердно молиться.

Что еще нельзя и что можно во время месяца Рамазан, смотрите в инфографике "ASIA-Plus".


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URL: https://www.vb.kg/416380
Теги:
ислам
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