Талибы запретили афганцам выращивать мак

"Талибан" запретил выращивание мака на всей территории Афганистана и пригрозил нарушителям ответными мерами "в соответствии с законами шариата". Заявление талибов распространи представитель движения Билал Карими, передает РИА Новости.

Урожай нарушителей будет уничтожен. Также запрещено потребление, транспортировка, торговля, экспорт и импорт алкоголя и всех видов наркотических средств.

Согласно заявлению, исполнение данного указа обязательно. "Нарушители будут привлечены к ответственности и наказаны судебными органами", - говорится в тексте.