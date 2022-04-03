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Акылбек Жапаров проинспектировал ход работ магистрального канала в Кадамжае

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Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров в ходе рабочей поездки в Баткенскую область ознакомился с началом строительства магистрального канала на участке Алгакадам в городе Кадамжай. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Для прохождения трассы канала произвели взрыв горных пород.

Строительство канала позволит обеспечить поливной водой 4200 гектаров земли. Длина ирригационного объекта составит 27,8 км. Примерная стоимость проекта - 634,2 млн сомов.

Выступая перед активом области Акылбек Жапаров передал слова приветствия от Главы государства, отметив значимость этого проекта для населения.

Он подчеркнул, что с прошлого года по всей республике ведутся масштабные работы по улучшению системы ирригации, на эти цели был выделен 1 млрд сомов.

"Вы начинаете реализацию большого и уникального проекта, проявляя свою гражданскую инициативу и внося вклад в развитие инфраструктуры области. Безусловно, Кабинет Министров готов поддерживать такие проекты. Мы планируем построить по всей стране 30 малых ГЭС. Будем эффективно использовать водные ресурсы и солнечную энергию, а также внедрять систему капельного орошения. Кроме того, мы начинаем строительство Камбар-Атинской ГЭС-1", - сказал Акылбек Жапаров, сообщив также об успешной деятельности рудника Кумтор и существенном повышении заработной платы учителей, врачей, работников социальной защиты и культуры.

Отметим, что реализация проекта частично будет финансироваться из средств общественного объединения, частично из республиканского бюджета.

В мероприятии приняли участие советник Президента Кыргызской Республики Чолпонбек Абыкеев, а также представители государственных и местных органов власти.

В рамках рабочей поездки Акылбек Жапаров также осмотрел магистральный канал в селе Пульгон Кадамжайского района.

Магистральный канал длиною 2450 метров обеспечивает водой более 400 га земли и фермеров, которые занимаются выращиванием малины.


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URL: https://www.vb.kg/416383
Теги:
Акылбек Жапаров, Кадамджайский район
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