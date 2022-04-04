В Кыргызстане создана новая Федерация по национальным видам спорта - "Конные игры" ("Ат оюндары"). Первые показательные выступления прошли на ипподроме города Чолпон–Ата.

Как сообщил один из организаторов этого спортивного объединения Эдил Молдалиев, основной задачей федерации является пропаганда древних конных дисциплин кыргызов.

- Мы будем проводить сначала показательные соревнования, - отметил он, - а затем и официальные турниры по "Конным боям на пиках, ("Эр Сайыш"), "Подними монету" ("Тыйын энмей"), "Догони девушку" ("Кыз кумай) и "Джигитовка".

В дебютных соревнованиях в Чолпон–Ате приняли участие более 30 поклонников национальных видов спорта в основном из числа каскадеров.

В состязаниях по "Эр Сайыш" первые места заняли Камила Онолбекова и Бакыт Рыспек уулу из группы каскадеров "Скай номад". На втором месте представители Гильдии каскадеров Арген Кадырбеков и Бактыбек Нурмат уулу, на третьем - мастера верховой езды из дружины под названием "Джигиты Азии" Кайрат Жумаев и Арген Жумагулов.

В состязаниях по "Тыйын энмей" победил представитель команды "Джигиты Азии" Уран Чубак уулу, представитель Гильдии каскадеров не поднял ни одной монеты, а джигит из Федерации каскадеров имени Усена Кудайбергенова вообще упал с коня.

В самом популярном у зрителей виде соревнований "Кыз Куумай" победил дуэт из Гильдии каскадеров Дамира Акматова и Дамир Ашимов. Их кони оказались самыми быстрыми, а наездники - бесстрашными.

Как сообщил "Вечернему Бишкеку" Эдил Молдалиев, 9 Мая "Ат Оюндары" там же, в Чолпон–Ате, проведет вторые показательные соревнования по своим дисциплинам, 31 августа - еще одни. Параллельно будет вестись работа по приглашению на наши турниры джигитов из других стран.