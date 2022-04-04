Как Кыргызстан обеспечивает водную безопасность при изменении климата

Делегация из числа представителей государственных органов Кыргызской Республики приняла участие в девятом Всемирном водном форуме в городе Дакаре в Сенегале.

Как сообщает пресс-служба МИД КР, цель форума, посвящённого теме "Водная безопасность для мира и развития", была заключена в ускорении и эффективной реализации глобальной повестки дня в области водных ресурсов, что является необходимым условием для достижения устойчивого развития, особенно в странах, где вода имеет жизненно важное значение.

Основное внимание на форуме было уделено четырём приоритетным задачам, актуальным как для Африки, так и для остального мира: водная безопасность и санитария, вода для развития села, сотрудничество и средства и инструменты, включая важнейшие вопросы финансирования, руководства, управления знаниями и инноваций.

В рамках форума более 3000 человек из стран дальнего и ближнего зарубежья приняли участие в 90 официальных сессиях по упомянутым четырём задачам, сегментах различных уровней (сегменте министров, парламентском сегменте, сегменте городов и местных властей, а также сегменте бассейновых организаций), 26 сессиях высокого уровня с участием государственных органов и международных организаций, 52 специальных сессиях и различных параллельных мероприятиях по теме форума.

На специальной сессии "Сотрудничество стран Центральной Азии для обеспечения водной безопасности в условиях изменения климата" от кыргызской стороны выступил представитель Кыргызской Республики.

Было отмечено негативное воздействие изменения климата на Кыргызскую Республику. Особое внимание было обращено на сокращение водных ресурсов в результате таяния ледников, снижения сезонных осадков и иных факторов. И что рациональное и эффективное использование водных ресурсов и их энергетического потенциала при наблюдаемом росте спроса на воду и энергоресурсы в стране являются для Кыргызстана одними из приоритетных задач на пути к достижению целей устойчивого развития, которые нашли своё отражение во всех стратегических документах развития страны.

Также им была отмечена необходимость совершенствования механизма водно-энергетического сотрудничества, которое предусматривало бы сбалансированный обмен водными и энергетическими в регионе Центральной Азии.

По итогам форума принята Дакарская декларация, призывающая поощрять инновационные механизмы финансирования и инвестиции частного сектора в водоснабжение и санитарию.

Справочно: Всемирный водный форум является крупнейшим мероприятием, посвящённым обсуждению и принятию долгосрочных решений по глобальным проблемам воды. Форум проводится каждые три года с 1997 года. Его организатором выступает Всемирный водный совет - международный орган, созданный в 1996 г. по инициативе специалистов-водников, научной общественности и международных организаций.

Впервые Всемирный водный форум проводится в Африке к югу от Сахары, в Дакаре. Он позволяет привлечь внимание международного сообщества к проблемам, характерным для региона Западной Африки.