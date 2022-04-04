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Украинские националисты и басмачи: исторические фейки и реальность

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- Светлана Лаптева
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Кандидат наук, доцент кафедры истории и культурологии Кыргызско-Российского Славянского университета Павел Дятленко представил данные о действиях украинских националистов и басмачей во время Второй мировой войны:

"Для понимания реальной истории движений украинских националистов и басмачей надо посмотреть на них с точки зрения проектного подхода, с помощью которого они были созданы и управлялись. Оба движения являются однотипными проектами с внешней поддержкой и управлением.

Украинские националисты и басмачи похожи технологиями создания, функционирования и внешнего управления (движения в пограничных аграрных регионах), финансирования, методами действий, завершением или консервацией проекта (эмиграция в дружественные и приграничные страны лидеров и активистов или их перевод в "спящий режим" в родных местах).

Интересно посмотреть на действия обоих движений в период Второй мировой войны.

В 1941 г. басмаческое движение перестало получать британскую поддержку после заключения соглашения о военном союзе между СССР и Великобритании.В период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) советские пограничники боролись с группами басмачей, которые совершали прорывы на территорию среднеазиатских республик и регулярные нападения на пограничные заставы с целью отвлечения ресурсов на борьбу с ними и сковывания пограничников для предотвращения их переброски на фронт. Куратором басмачей на тот период былаабвер, военная разведка нацистской Германии.

В период войны украинские националисты служили в частях СС, абвера, полиции и вермахта нацистской Германии.

Обратим внимание на государства, в которых украинские националисты и басмачи нашли убежище после сворачивания их движений. Басмачи и их семьи нашли приют в Афганистане, Иране, Индии, Турции,северо-западной части Китая, арабских и европейских странах. К странам, предоставившим убежище значительному числу украинских националистов, относятся Канада, США, европейские и латиноамериканские страны, Австралия.

17 июля 1959 г. президент США Эйзенхауэр подписал федеральный закон 86-90 "О порабощенных нациях", который среди других лоббистов продвигали украинские националисты, получившие убежище в США. Третья неделя июля была официально провозглашена "Неделей порабощенных наций". Закон продолжал антикоммунистическую и антисоветскую доктрину президента Трумэна, и был направлен на подрыв единства и распад Советского Союза.

Западные и прозападные структуры давно продвигают ряд совпадающих исторических фейков об обоих движениях, изображая из них "борцов за свободу и независимость", "основателей национальных государств", "патриотов", "повстанцев", "жертв Советской власти", "жертв политических преследований", "историческую альтернативу"и т.д.

В реальности украинские националисты и басмачи были очень похожи в другом:

- участниками обоих движений были представители части имущих социальных классов и духовенства, бывшие уголовники, радикалы, стремившиеся к достижению личных и групповых интересов;

- оба движения постоянно получали внешнюю помощь (деньги, оружие, информационная и политическая поддержка, возможность получения убежища в дружественных странах);

- лидеры движений активно сотрудничали с иностранными разведкамии во многом ими контролировались;

- у лидеров и активистов была возможность эмиграции в соседние и дружественные страны с последующим получением убежища;

- участники движений получали часть своего дохода от грабежей и разбоев против мирного населения;

- участники движений запятнали себя совершением множества тяжких и особо тяжких уголовных преступлений (часть пойманных участников движений были осуждены по уголовным, а не политическим статьям Уголовного кодекса) и террористических актов против представителей власти разного уровня;

- у лидеров и участников движений была возможность получения амнистии от Советской власти с последующим возвращением к мирной жизни в родных местах (в период Гражданской войны и в 1920-х годах Советская власть несколько раз объявляла амнистию участникам басмаческого движения, в 1955 г. в СССР была проведена хрущевская амнистия осужденных украинских националистов).

В заключение обратим внимание на оценку настоящего профессионала. Советский офицер-пограничник Джаманкул Дженчураев, имевший богатый опыт борьбы со среднеазиатскими басмачами,в 1944-1946 годах служил на западной границе СССР и воевал против украинских националистов. В 1967 г. он опубликовал свою книгу "Фронтовые записки пограничника", в которой раздел о преступлениях украинских националистов назвал "Басмачи Украины"".


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URL: https://www.vb.kg/416392
Теги:
Павел Дятленко, Украина
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