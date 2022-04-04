Скончался народный артист Кыргызской Республики Марат Алышпаев

Ушел из жизни народный артист Кыргызской Республики, светило театра, талантливый актер современности Марат Алышпаев. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По его данным, церемония прощания с Маратом Алышпаевым состоятся сегодня в 13 часов в Кыргызском государственном драмтеатре имени Т.Абдумомунова. Его похоронят в родном селе Саруу.

Справка: актер родился 17 декабря 1947 года в селе Саруу Джети-Огузского района Иссык-Кульской области. В 1972 году окончил Московский институт театрального искусства имени Луначарского. Марат Алышпаев был известен своим умением играть самые разные роли в различных жанрах и совмещать свою профессию с общественной работой.