Прогноз погоды до 7 апреля. Ожидается 29 градусов тепла, без осадков

В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 4 по 7 апреля.

Бишкек

4 апреля Ночь 7 … 9 °C день 23 … 25 °C, Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

5 апреля Ночь 8 … 10 °C день 24 … 26 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

6 апреля Ночь 8 … 10 °C день 25 … 27 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

7 апреля Ночь 10 … 12 °C день 24 … 26 °C Ветер юго-восточный 3-8 м/с, без осадков

Ош

4 апреля ночь 9 … 11 °C день 25 … 27 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

5 апреля ночь 10 … 12 °C день 26 … 28 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

6 апреля ночь 10 … 12 °C день 27 … 29 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

7 апреля ночь 11 … 13 °C день 25 … 27 °C Ветер юго-восточный 3-8 м/с, без осадков

Чуйская область

4 апреля Ночь 4 … 9 °C день 22 … 27 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

5 апреля Ночь 5 … 10 °C день 23 … 28 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

6 апреля Ночь 5 … 10 °C день 24 … 29 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

7 апреля Ночь 7 … 12 °C день 23 … 28 °C Ветер юго-восточный 3-8 м/с, без осадков

Чолпон-Ата

4 апреля Ночь 4 … 6 °C день 15 … 17 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

5 апреля Ночь 5 … 7 °C день 16 … 18 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

6 апреля Ночь 6 … 8 °C день 16 … 18 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

7 апреля Ночь 5 … 7 °C день 17 … 19 °C Ветер юго-восточный 3-8 м/с, без осадков