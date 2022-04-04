В Бишкеке суд прекратил дела против митинговавших в поддержку Украины

В Бишкеке прекращены административные дела в отношении всех задержанных участников митинга в поддержку Украины.

Как сообщил один из задержанных, Первомайский районный суд прекратил дела в связи с отсутствием в действиях участников митинга состава преступления.

Напомним, что 2 апреля в сквере имени Максима Горького задержали участников акции протеста в поддержку Украины. 25 задержанным было предъявлено обвинение по статье 128 "Неповиновение законному требованию сотрудника органов внутренних дел" Кодекса о правонарушениях.