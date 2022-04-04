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В Бишкеке суд прекратил дела против митинговавших в поддержку Украины

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- Дарья Таирова
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В Бишкеке прекращены административные дела в отношении всех задержанных участников митинга в поддержку Украины.

Как сообщил один из задержанных, Первомайский районный суд прекратил дела в связи с отсутствием в действиях участников митинга состава преступления.

Напомним, что 2 апреля в сквере имени Максима Горького задержали участников акции протеста в поддержку Украины. 25 задержанным было предъявлено обвинение по статье 128 "Неповиновение законному требованию сотрудника органов внутренних дел" Кодекса о правонарушениях.


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URL: https://www.vb.kg/416402
Теги:
митинг, суд, Украина, Бишкек
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