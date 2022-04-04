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Почему в Кыргызстане не всем матерям-одиночкам выплачиваются пособия?

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- Бакыт Басарбек
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Почему в Кыргызстане не всем матерям-одиночкам выплачиваются пособия? Таким вопросом задалась известный адвокат Алия Турумбекова.

По ее словам, это верх несправедливости.

"По закону пособия полагаются только таким матерям-одиночкам, которые не имеют жилья и работы, но, извините меня, я не раз сталкивалась с такими случаями, когда молодая женщина работает, а потом по рождении ребёнка вынуждена сидеть дома. И за этот период она лишается на время возможности зарабатывать. При этом до этого она добросовестно всегда платила налоги. Разве это справедливо, что государство в ответ ее хоть как-то не поддерживает. Я не говорю про какую-то огромную сумму, пусть даже она будет меньше той, которую платят сегодня матерям-одиночкам, но хоть какая-то поддержка не помешает", - сказала Алия Турумбекова.

Юрист напомнила депутатам, что, вместо того, чтобы поднимать вопросы по наличию туалетной бумаги или переименованию улиц, лучше заниматься социальными проблемами.

"Читаешь новости из Жогорку Кенеша, и такое ощущение, что и на этот раз депутатов набрали с другой планеты. В сегодняшнее время, когда страна и мир переживают экономический кризис, наших народных избранников, получается, больше волнует, извините, своя задница, чем проблемы простых людей. Хватит с нас прошлого созыва, может, хоть нынешний попробует спуститься в народ и заняться решением реальных вопросов", - добавила она.


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URL: https://www.vb.kg/416406
Теги:
пособия, Кыргызстан
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