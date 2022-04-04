Работникам социальной и культурной сфер поднимут зарплаты

Президент Садыр Жапаров сегодня, 4 апреля, на республиканском совещании работников социальной сферы объявил о принятых решениях по повышению заработных плат по нескольким министерствам.

"Мы сдержали свое обещание и повысили вам зарплату с сегодняшнего дня. Начать хотелось бы с зарплат работников культуры. Согласно моему указу, мы повысили им заработную плату почти на 100 процентов. Если раньше заработная плата ведущего библиотекаря Аламединской районной центральной библиотеки составляла 10 875 сомов, то теперь, начиная с 1 апреля, заработная плата увеличилась в два раза до 21 845 сомов. Старший научный сотрудник Нарынского областного историко-этнографического музея теперь зарабатывает 33 222 сомов по сравнению с получаемыми ранее 17 550 сомами. Помимо оклада полностью сохраняются дополнительные надбавки за высокогорье", - сказал президент.

"Актер Ошского академического театра им. Бабура будет получать 28 239 сомов вместо 17 700 в прошлом. Ведущий библиотекарь Республиканской детской библиотеки им. Баялинова до повышения получала 9 000 сомов, с 1 апреля будет получать 20 444 сомов", - подчеркнул глава государства.

Как отметил президент, зарплата работников Министерства труда и социальной защиты также повышена в среднем в два раза.

"Я хотел бы поприветствовать присутствующего здесь начальника Ат-Башинского управления социальной защиты Тилека Султангазы уулу. Во время предвыборной кампании вы обращались ко мне с просьбой поддержать повышение зарплат социальных работников. Сегодня мы полностью удовлетворили вашу просьбу. Вы знаете - это именно те люди, которые практически бескорыстно ухаживают за одинокими пожилыми и смотрят за детьми в трудной жизненной ситуации. Их зарплата составляла 7,5 тысяч сомов и это в условиях высокогорья. А с этого месяца они будут получать до 14 тысяч сомов, а если с выслугой лет, то и выше", - сказал глава государства.

По работникам здравоохранения фонд оплаты труда повысился в среднем на 50 процентов. Также президент отметил, что все разговоры о том, что повышение зарплат произойдет за счет отмены выплат за категории, не соответствуют истине. Выплаты за категории будут сохранены. Например, семейный врач в группе семейных врачей № 15 Сузакского района с 32-летним стажем - если раньше она получала 17 500 сомов, то теперь будет получать 25 718 сомов.

Медсестра Иссык-Кульской областной объединенной больницы с 14-летним стажем до 1 апреля получала 11 тысяч сомов, с этого месяца начнет получать 17 248 сомов.

Конечно, очень жаль, что мы еще не дошли до требуемого уровня зарплат медицинских работников. Мы должны сказать, что врачи, безусловно, в ближайшем будущем должны получать больше в несколько раз. Только вопрос, как нам обеспечить этот доход - за счет государства, за счет медицинского страхования или за счет частной практики, и в какой комбинации вышеперечисленного.

"Теперь перейдем к министерству образования, которое получило самый большой объем финансирования - дополнительно выделено на этот год больше 16 миллиардов сомов. Здесь повышение составило также минимум 50% для всех категорий. Мы тут восстановили систему окладов, ввели категории. Хотя мы говорим, что зарплата школьных учителей в среднем повышена на 80 процентов, на самом деле в некоторых случаях зарплата повысилась больше, чем в три раза. Так, например, возьмите учительницу начальных классов в Лейлекском районе, выпускницу педучилища, стажа у нее нет, - если раньше ей начисляли 8 846 сомов, на руки получала 7 200 сомов, то с 1 апреля ей будут уже начислять 23 933 сома, а на руки она начнет получать 21 800 сомов. Как видите, зарплата увеличилась втрое. Еще один пример: учитель математики в Иссык-Атинской школе со степенью бакалавра, без стажа педагогической работы до 1 апреля на руки получал 10 450 сомов (начисление 12 907 сомов), а теперь начнет получать 25 300 сомов (начисление 31 333 сомов). На этом моменте нам нужно сделать акцент. Мы и дальше не будем жалеть финансирование для зарплат учителей. Как только у нас будет возможность, мы еще раз будем повышать зарплаты", - сказал Садыр Жапаров.

Воспитатели дошкольных учреждений также получили 80-процентное повышение.

"Особо хочу остановиться на младшем и техническом персонале во всех министерствах. Мы уделили особое внимание вопросу справедливого вознаграждения этих работников и практически везде повысили им зарплату в два раза. Таким образом с 1 апреля на повышение зарплат около 309 тысяч работников социальной сферы выделено дополнительно 26 миллиардов сомов на 9 месяцев 2022 года. Кроме этих выплат, нами планируются повышение детских пособий с 1 июня, выплат персональным ассистентам и другим категориям. Пенсии, как обычно, планируем повысить в октябре этого года. Приложим все усилия, чтобы повышение было не номинальным, а серьезным", - отметил Президент Садыр Жапаров.