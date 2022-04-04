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Грабитель выиграл в лотерею и решил раздать выигрыш своим жертвам

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- Наталья Крайнова
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Грабитель из аргентинского города Пуэрто-Мадрин выиграл в лотерею, пообещал полицейским, что больше не будет воровать, и решил раздать выигрыш своим бывшим жертвам. Об этом сообщает Sunday Vision.

Полицейские неоднократно арестовывали Марсело Паредеса по кличке Рампито за кражи, ограбления и попытки скрыться от правоохранительных органов. Мужчина был судим семь раз.

Паредес купил лотерейный билет и выиграл 94 миллиона аргентинских песо (70,2 миллиона рублей). "Парни, я больше не буду воровать", - заявил он полицейским. Аргентинец решил разыскать ограбленных им людей и вернуть им вдвое больше денег, чем когда-то похитил. Он утверждает, что решил бросить криминал и изменить свою жизнь к лучшему.


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URL: https://www.vb.kg/416414
Теги:
лотерея
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