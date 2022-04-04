В Ленинском районе стартовала акция "Священный месяц рамазан"

В рамках благотворительной акции глава Ленинского района и представители бизнес-сообщества района оказывают помощь нуждающимся жителям района в виде продуктов и товаров первой необходимости.

В первый день священного месяца глава Ленинского района Русланбек Тагаев посетил многодетные и остронуждающиеся семьи, проживающие на территории Ленинского района и поздравил их со священным для мусульман праздником, также вручил продуктовые наборы, а детям сладости.

Данная акция продлится до окончания месяца и помощь будет оказана всем, кому она действительно необходима.