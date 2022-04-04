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В Ленинском районе стартовала акция "Священный месяц рамазан"

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- Айжан Мамбеталиева
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В рамках благотворительной акции глава Ленинского района и представители бизнес-сообщества района оказывают помощь нуждающимся жителям района в виде продуктов и товаров первой необходимости.

В первый день священного месяца глава Ленинского района Русланбек Тагаев посетил многодетные и остронуждающиеся семьи, проживающие на территории Ленинского района и поздравил их со священным для мусульман праздником, также вручил продуктовые наборы, а детям сладости.

Данная акция продлится до окончания месяца и помощь будет оказана всем, кому она действительно необходима.


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URL: https://www.vb.kg/416415
Теги:
Ленинский район, Бишкек, мэрия
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