В Бишкеке состоялось Республиканское совещание работников социальной сферы

Сегодня, 4 апреля, в Бишкеке с участием президента Садыра Жапарова состоялось республиканское совещание работников социальной сферы.

Глава государства во время своего выступления объявил о масштабном повышении заработных плат около 309 тысяч работникам систем образования, культуры и социальной защиты.

Участники мероприятия, педагоги, деятели культуры и медицины, выразили поддержку действиям руководства страны, а также высказали пожелания по улучшению состояния в своих профессиональных отраслях.

В республиканском совещании приняли участие депутаты Жогорку Кенеша, члены кабинета министров, руководители государственных органов, а также работники социальной и культурной сфер со всех регионов страны.