Погода
$ 84.75 - 86.42
€ 92.37 - 94.37

В Бишкеке состоялось Республиканское совещание работников социальной сферы

112  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 4 апреля, в Бишкеке с участием президента Садыра Жапарова состоялось республиканское совещание работников социальной сферы.

Глава государства во время своего выступления объявил о масштабном повышении заработных плат около 309 тысяч работникам систем образования, культуры и социальной защиты.

Участники мероприятия, педагоги, деятели культуры и медицины, выразили поддержку действиям руководства страны, а также высказали пожелания по улучшению состояния в своих профессиональных отраслях.

В республиканском совещании приняли участие депутаты Жогорку Кенеша, члены кабинета министров, руководители государственных органов, а также работники социальной и культурной сфер со всех регионов страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416420
Теги:
президент, форум, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  