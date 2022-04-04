Омбудсмен просит рассмотреть вопросы, касающиеся доступа к образованию

Омбудсмен обращается к уполномоченным органам с призывом в срочном порядке рассмотреть и положительно решить в пользу детей вопросы, касающиеся обеспечения их равным и безопасным доступом к получению образования.
На сегодняшний день в Кыргызстане в дневных общеобразовательных организациях обучаются 1 407 592 ребенка, из них в городе Бишкек – 201 755, в городе Ош – 76 092.
С 1 ноября 2021 года увеличилась стоимость проезда в общественном транспорте в Бишкеке до 15 сом. При этом школьный проездной билет (автобус, троллейбус) стоит – 240 сомов.
При равных ценах на топливо и других расходов, с учетом средней заработной платы, в зависимости от региона и пассажиропотока, стоимость проезда школьников в общественном транспорте выглядит следующим образом:
Акыйкатчы просит депутатов Бишкекского городского кенеша и руководство Службы антимонопольного регулирования рассмотреть и выработать соответствующие механизмы обеспечения бесплатного либо льготного тарифа для учащихся.
В аппарат омбудсмена лично обращаются родители, которые жалуются:
Некоторые родители пишут, что у них недостаточно средств для содержания детей, и дети вынуждены идти в школу пешком, опаздывают или вообще пропускают уроки. Во многих семьях несколько детей учатся, пользуются транспортом. Действующий сегодня тариф сильно бьет по семейному бюджету.
"На мой взгляд, в действующих тарифах на проезд не учтено материальное положение социально уязвимых групп населения, таких как матери-одиночки, многодетные семьи, малоимущие семьи, дети-сироты. Ведь только по Бишкеку 904 семьи получают пособие "Уй-бүлого комок", как семьи, где доход на одного человека не превышает 1000 сомов, и только в этих семьях 2905 детей", – отмечает омбудсмен.
Статья 20 Конституции КР устанавливает, что дети – важнейшая ценность Кыргызской Республики.
Государство создает условия, способствующие разностороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, их гражданско-патриотическому воспитанию.
Часть 2 статьи 27 Конституции гарантирует, что в Кыргызстане действует принцип обеспечения наилучших интересов ребенка.
В связи с чем, руководствуясь принципом обеспечения наилучших интересов ребенка, считая важнейшим условием для защиты детей и обеспечения доступа к образованию, обеспечение их безопасности, обращаю внимание местных кенешей, Кабинета министров на необходимость в срочном порядке: