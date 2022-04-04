Омбудсмен просит рассмотреть вопросы, касающиеся доступа к образованию

Омбудсмен обращается к уполномоченным органам с призывом в срочном порядке рассмотреть и положительно решить в пользу детей вопросы, касающиеся обеспечения их равным и безопасным доступом к получению образования.

На сегодняшний день в Кыргызстане в дневных общеобразовательных организациях обучаются 1 407 592 ребенка, из них в городе Бишкек – 201 755, в городе Ош – 76 092.

С 1 ноября 2021 года увеличилась стоимость проезда в общественном транспорте в Бишкеке до 15 сом. При этом школьный проездной билет (автобус, троллейбус) стоит – 240 сомов.

При равных ценах на топливо и других расходов, с учетом средней заработной платы, в зависимости от региона и пассажиропотока, стоимость проезда школьников в общественном транспорте выглядит следующим образом:

Бишкек: в маршрутках – 15 сомов; в автобусах и троллейбусах – 11 сомов; Ош, Жалал-Абад, Нарын: в маршрутках – 5 сомов; Талас, Кара-Кол, Баткен: в маршрутках – 10 сомов. При этом в г. Нарын проезд школьников до 4-класса в троллейбусе – бесплатный.

Акыйкатчы просит депутатов Бишкекского городского кенеша и руководство Службы антимонопольного регулирования рассмотреть и выработать соответствующие механизмы обеспечения бесплатного либо льготного тарифа для учащихся.

В аппарат омбудсмена лично обращаются родители, которые жалуются:

на неподъемную стоимость проезда для многих семей (по г. Бишкек); грубое, а порой не безопасное для детей поведение водителей; отсутствие транспорта для детей, вынужденных идти в школу в соседние села.

Некоторые родители пишут, что у них недостаточно средств для содержания детей, и дети вынуждены идти в школу пешком, опаздывают или вообще пропускают уроки. Во многих семьях несколько детей учатся, пользуются транспортом. Действующий сегодня тариф сильно бьет по семейному бюджету.

"На мой взгляд, в действующих тарифах на проезд не учтено материальное положение социально уязвимых групп населения, таких как матери-одиночки, многодетные семьи, малоимущие семьи, дети-сироты. Ведь только по Бишкеку 904 семьи получают пособие "Уй-бүлого комок", как семьи, где доход на одного человека не превышает 1000 сомов, и только в этих семьях 2905 детей", – отмечает омбудсмен.

Статья 20 Конституции КР устанавливает, что дети – важнейшая ценность Кыргызской Республики.

Государство создает условия, способствующие разностороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, их гражданско-патриотическому воспитанию.

Часть 2 статьи 27 Конституции гарантирует, что в Кыргызстане действует принцип обеспечения наилучших интересов ребенка.

В связи с чем, руководствуясь принципом обеспечения наилучших интересов ребенка, считая важнейшим условием для защиты детей и обеспечения доступа к образованию, обеспечение их безопасности, обращаю внимание местных кенешей, Кабинета министров на необходимость в срочном порядке: