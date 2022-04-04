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Омбудсмен просит рассмотреть вопросы, касающиеся доступа к образованию

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- Айжан Мамбеталиева
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Омбудсмен обращается к уполномоченным органам с призывом в срочном порядке рассмотреть и положительно решить в пользу детей вопросы, касающиеся обеспечения их равным и безопасным доступом к получению образования.

На сегодняшний день в Кыргызстане в дневных общеобразовательных организациях обучаются 1 407 592 ребенка, из них в городе Бишкек – 201 755, в городе Ош – 76 092.

С 1 ноября 2021 года увеличилась стоимость проезда в общественном транспорте в Бишкеке до 15 сом. При этом школьный проездной билет (автобус, троллейбус) стоит – 240 сомов.

При равных ценах на топливо и других расходов, с учетом средней заработной платы, в зависимости от региона и пассажиропотока, стоимость проезда школьников в общественном транспорте выглядит следующим образом:

  1. Бишкек: в маршрутках – 15 сомов; в автобусах и троллейбусах – 11 сомов;
  2. Ош, Жалал-Абад, Нарын: в маршрутках – 5 сомов;
  3. Талас, Кара-Кол, Баткен: в маршрутках – 10 сомов.
  4. При этом в г. Нарын проезд школьников до 4-класса в троллейбусе – бесплатный.

Акыйкатчы просит депутатов Бишкекского городского кенеша и руководство Службы антимонопольного регулирования рассмотреть и выработать соответствующие механизмы обеспечения бесплатного либо льготного тарифа для учащихся.

В аппарат омбудсмена лично обращаются родители, которые жалуются:

  1. на неподъемную стоимость проезда для многих семей (по г. Бишкек);
  2. грубое, а порой не безопасное для детей поведение водителей;
  3. отсутствие транспорта для детей, вынужденных идти в школу в соседние села.

Некоторые родители пишут, что у них недостаточно средств для содержания детей, и дети вынуждены идти в школу пешком, опаздывают или вообще пропускают уроки. Во многих семьях несколько детей учатся, пользуются транспортом. Действующий сегодня тариф сильно бьет по семейному бюджету.

"На мой взгляд, в действующих тарифах на проезд не учтено материальное положение социально уязвимых групп населения, таких как матери-одиночки, многодетные семьи, малоимущие семьи, дети-сироты. Ведь только по Бишкеку 904 семьи получают пособие "Уй-бүлого комок", как семьи, где доход на одного человека не превышает 1000 сомов, и только в этих семьях 2905 детей", – отмечает омбудсмен.

Статья 20 Конституции КР устанавливает, что дети – важнейшая ценность Кыргызской Республики.

Государство создает условия, способствующие разностороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, их гражданско-патриотическому воспитанию.

Часть 2 статьи 27 Конституции гарантирует, что в Кыргызстане действует принцип обеспечения наилучших интересов ребенка.

В связи с чем, руководствуясь принципом обеспечения наилучших интересов ребенка, считая важнейшим условием для защиты детей и обеспечения доступа к образованию, обеспечение их безопасности, обращаю внимание местных кенешей, Кабинета министров на необходимость в срочном порядке:

  1. обеспечить бесплатный проезд для детей школьного возраста по всей территории страны;
  2. с целью повышения уровня организации перевозок, обеспечения безопасности и защиты интересов детей-пассажиров, утвердить стандарты поведения водителей общественного транспорта (вне зависимости от форм собственности);
  3. проводить на регулярной основе обучение водителей муниципального и общественного транспорта по обращению с пассажирами, в первую очередь – с детьми;
  4. обеспечить постоянный мониторинг и контроль соблюдения водителями правил организации перевозок пассажиров, стандартов поведения (обращения);
  5. обеспечить безопасность дорожного движения, ужесточить контроль за скоростным режимом езды в пределах населенных пунктов.


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URL: https://www.vb.kg/416421
Теги:
дети, образование, омбудсмен, Кыргызстан
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