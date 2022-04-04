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Немецкие ученые научили рыб-зебр и скатов складывать и вычитать числа

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- Айжан Мамбеталиева
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Ученые из Боннского университета выяснили, что пресноводная рыба Зебра Мбуна и скаты способны прибавлять и вычитать числа в пределах от одного до пяти. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Предыдущие исследования мозговой активности морских обитателей показывали, что рыбы могут понимать разницу между большими и маленькими числами. Однако оставалось неясным, могут ли они складывать их и вычитать. Немецкие ученые разработали тесты, чтобы это выяснить.

Исследователи сконструировали камеру, в которой был стартовый отсек, экран, на котором высвечивалась первая фигура, зона выбора и экран с двумя фигурами. Изображения были либо желтыми, либо синими. Сначала рыбе в течение пяти секунд показывали изображение двух фигур. Затем испытуемый проплывал в следующий отсек и видел два экрана - на одном была одна фигура, а на другом три. Рыбе нужно была сделать выбор между двумя изображениями.

Суть была в том, чтобы научить рыб распознавать синий цвет как символ сложения и жёлтый цвет как символ вычитания. Если на первом изображении фигуры были желтыми, то рыбы получали лакомство, только если подплывали к экрану с одной фигурой на втором экране - это соответствовало операции вычитания. Если же две фигуры на исходной картинке были синими, то рыбы награждались, подплывая к трем фигурам - это была операция сложения.

Когда рыбы научились ассоциировать жёлтый цвет с вычитанием, а синий – со сложением, ученые начали проверять их способности к счету. Рыбы-зебры правильно выбрали фигуры при операциях сложения в 82 процента случаев (синие картинки), при вычитании - в 68 процентов случаев (желтые фигуры). Скаты оказались более способны к математике: они успешно прибавляли в 96 процентов случаев, а правильно вычитали в 90 процентов.

В эксперименте участвовало восемь рыб и восемь скатов. Ученые отметили, что испытуемые не просто запоминали фигуры и их последовательности, а именно понимали, как действовать, чтобы получить вознаграждение. По мнению исследователей, этот эксперимент стал ещё одним в цепочке доказательств того, что знания о когнитивных способностях рыб нужно пересмотреть.


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URL: https://www.vb.kg/416422
Теги:
Германия, наука, в мире
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