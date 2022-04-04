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ГНС пресекла незаконный ввоз в Кыргызстан ряда товаров

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотрудники Государственной налоговой службы на пунктах учета товаров близ контрольно-пропускных пунктов, расположенных на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, установили факты нарушений при ввозе ряда товаров из стран-членов ЕАЭС.

В частности, на пункте учета товаров "Ак-Тилек" задержаны грузовые автомашины, которые перевозили 20 тонн подсолнечника продовольственного (семечки) и 65 голов лошадей.

На пункте учета товаров "Чалдовар" пытались завести 20 тонн семян люцерны и 9 коробок крем-масла для обуви.

У импортеров отсутствовали разрешительные документы на ввоз товаров (справка налогового органа о налоговой регистрации, сопроводительные накладные).

Материалы нарушений переданы в мобильную группу для проведения дальнейших мероприятий согласно законодательству.


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URL: https://www.vb.kg/416428
Теги:
ГНС, граница, Казахстан, Кыргызстан
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