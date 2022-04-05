Какие погоны носил в юности знаменитый композитор Сардарбек Жумалиев

В департаменте охраны и конвоирования СИН Минюста прошла встреча с 81-летним Сардарбеком Жумалиевым. Как оказалось, он не просто старейший музыкальный деятель республики, но еще и ветеран ДОК!

Именно с военного оркестра в/ч 7412, где в 1964-1967 годах служил сержантом Жумалиев, и началась по сути его насыщенная творческая карьера.

Уроженец села Жар-Башы Чуйской области еще в детстве увлекся игрой на комузе. Окончил музыкальную школу имени Мураталы Куренкеева. Уже в 16 лет стал участником Декады кыргызского искусства в Москве. После армии активно участвовал в формировании первого эстрадного ансамбля.

Закончил Кыргызский государственный институт искусств, где его преподавателями были прославленные Калый Молдобасанов, Мукаш Абдраев и Насыр Давлесов. Затем работал музыкальным редактором в Республиканском доме народного творчества. С 1977 года дирижирует Академическим оркестром народных инструментов им. Карамолдо Орозова в Национальной филармонии.

Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР, лауреат международной премии имени Абдыласа Малдыбаева и ассоциации "Руханият", почетный гражданин Бишкека и автор сотен произведений и аранжировок, выступал со своими мелодиями во Франции, Монголии, Алжире, Сирии, Индии, Турции и даже Лаосе.

В родной части народный артист и кавалер ордена "Манас" побывал спустя 55 лет после демобилизации. Он поделился интересными событиями в период его службы, ответил на вопросы молодых воинов.

Командиром полка в то время был легендарный полковник Михаил Иванович Григорьевич-Невский, его заместителем - Герой Советского Союза Калыйнур Усенбеков, а начальником политотдела его однофамилец - майор Жумалиев.

Сардарбек Жумалиев в числе многих других гимнов написал и гимн ДОК к 80-летию своей части (день образования 20 апреля 1942 года), которую торжественно презентовал военный оркестр в/ч 7412.