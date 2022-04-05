Контрабанду пытались вывезти в Таджикистан и привезти из Узбекистана

Управление информации и коммуникаций пограничной службы ГКНБ сообщает, что в период с 1 по 3 апреля пограничники управления ПС ГКНБ по Баткенской области пресекли несколько попыток незаконного провоза контрабандных грузов через границу на общую сумму 800 000 сомов.

Начиная с 1 апреля по 3 апреля включительно пограничники Баткенского и Лейлекского пограничных отрядов задержали граждан Кыргызской Республики, пытавшихся незаконно ввезти из Узбекистана в Кыргызстан, а также вывезти из Кыргызстана в Таджикистан для дальнейшей реализации свыше 10 950 килограммов селитры.

2 апреля в местности Ганжак Баткенского района пограничный наряд ПС ГКНБ задержал автомашину "Мерседес-Бенц". Спринтер под управлением гражданина Кыргызстана Ш.А.,1975 г.р., пытавшегося контрабандным путем провезти из Таджикистана в Кыргызстан более 2000 килограммов лимонов.

По предварительным данным, общая стоимость задержанных контрабандных грузов составила около 800 000 сомов.

Во всех случаях после оформления соответствующих документов задержанные водители и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.