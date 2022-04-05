Погода
$ 85.60 - 87.10
€ 92.37 - 94.37

"Идеологемы у центральноазиатских и украинских нацистов похожи"

151  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Главред "StanRadar" Ольга Сухаревская на площадке клуба "Пикир" в Бишкеке рассказала об истории становления украинского коллаборационизма, маршах УПА и корнях возникновения русофобии у центральноазиатских и украинских нацистов. Материал об этом опубликован на Telegram-канале дискуссионного клуба.

По словам О. Сухаревской, "сейчас в Центральной Азии наблюдаются те же тенденции, которые были на Украине в 1990-е годы. Здесь необходимо сказать, что для Украины нацизм имеет гораздо более богатую историю. Начиналось всё в период Первой мировой войны благодаря усилиям генерального штаба Австро-Венгрии, куда тогда входила Западная Украина, и польским идеологам.

Уже в 1920-1930 годы существовало огромное количество нацистских организаций на Западной Украине. Это Украинская военная организация, которая впоследствии была преобразована в Организацию украинских националистов и в 1940-е годы раскололась на ОУН-Б (бандеровцы) и ОУН-М (мельниковцы). Это различные, более мелкие нацистские группировки.

Где истоки украинского нацизма?

Украинский нацизм имеет очень разработанную теоретическую базу. Это труды Донцова, в которых открыто говорится, что украинский национализм - компиляция немецкого нацизма и итальянского фашизма с учётом украинской специфики. У нацистов была и конституция Михновского с диктатурой нацистской украинской партии – им было на что опереться.

Украинский коллаборационизм во время Второй мировой войны был очень значителен. На Западной Украине, как многим известно, борьба с бандеровским подпольем закончилась лишь в 1954 году. Но на этом история не закончилась. Все основные идеологи "бандеровщины" и боевики оказались на Западе и боролись оттуда, входили в антибольшевистский блок народов.

В США, Канаде и в Европе, особенно в Мюнхене, работали эти организации. То есть все они стали агентурой ЦРУ и использовались против Советского Союза, Советской Украины. А когда распался СССР, весь этот десант высадился сразу же на территории уже независимой Украины. Их ждали.

Приехали такие одиозные личности, как жена Ярослава Стычко, автора акта о провозглашении независимости Украины 1941 года, в которой 3-й пункт гласил, что "новая Украина" будет строить новый мировой порядок вместе с Адольфом Гитлером.

Приехал сын Романа Шухевича - главы УПА и одного из командиров карательной дивизии "Нахтигаль". Все эти люди явились на Украину, более того, они стали народными депутатами.

Официальные украинские власти, в частности, тогдашний президент Кравчук объявили, что де-юре Украина является правопреемником УССР, а де-факто, идеологически –"Украинской Народной Республики". В 1992 году приехало правительство УНР в изгнании. Таким образом получилось, что вся идеология полностью попала под националистический дискурс.

Ещё когда существовал Советский Союз, все эти радикальные националисты организовывали так называемые "поезда дружбы" - то есть приезжали целыми поездами нацисты, которые проводили митинги, избивали коммунистов, разрушали горкомы, райкомы и реском коммунистической партии. Тогда они попали в тюрьму, потом нашли для себя занятие - участвовали во всех конфликтах, на Кавказе, в Центральной Азии на стороне местных националистов против России.

В 1997 году указами Кучмы была проведена дерусификация. Это началось даже не после первого Майдана - эти гонения на русский язык начались именно тогда. Тогда же началась и фальсификация истории".

Что делали эти боевики?

Они где-то приобретали боевой опыт, и первый их массовый публичный выход на улицы состоялся в 2005 году, после государственного переворота, который вершил Виктор Ющенко. И каждый год 14 октября они стали проводить так называемые марши УПА в Киеве. Параллельно при поддержке государственных силовых структур (в частности, "Правый сектор" поддерживал бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, а "Патриот Украины" - нынешний "Азов" поддерживал бывший министр внутренних дел Арсен Аваков) они совершенно открыто - и за границей, и на территории Украины - проводили боевую подготовку, причём очень серьёзную. Там у них была и бронетехника, и ножевой бой, и городские бои, и штурмовой альпинизм - я это всё видела, и писали мы об этом уже очень много лет назад.

При Ющенко боевики институционализировались, вышли в политическое поле - вплоть до того, что в парламент попала откровенно нацистская партия "Свобода". Она интересна тем, что при регистрации её попытались назвать "национал-социальной партией", но Минюст был малость шокирован, и они тогда переименовались в "социал-национальную партию". И вот радикальные крылья, которые откалывались от этой "Свободы", преобразовались в "Азов". А "Правый сектор" организовала упомянутая мною Ярослава Стычко. И постоянно происходила накачка нацистской идеологии, подготовка боевиков и прочее - фактически они показали свою силу уже во время майдана 2014-го года.

О гражданской войне на Донбассе и Крыме

Считаю совершенно необходимым отметить, что гражданская война в Донбассе возникла не случайно. Она планировалась сразу же. Уже с 1990-х годов звучало, что Крым будет украинским или безлюдным, Донбасс будет украинским или безлюдным. Я лично на митинге "Свободы" в 2011 году от одного из идеологов "Свободы" Юрия Михальчишина слышала, что они готовятся к городским боям именно в Донбассе и "накормят всех русских асфальтом". После государственного переворота 2014 года танки в Донбассе появились в марте, то есть напал именно Киев. Ещё до того как там начались митинги, протесты, до того как были провозглашены народные республики, туда уже пришли эти завоеватели, которые хотели "накормить асфальтом".

Русофобия у нацистов

Тревожно то, что очень похожие идеологемы у центральноазиатских и украинских нацистов.

Прежде всего это русофобия – преследование русского языка, закрытие русских школ, запреты русской культуры.

Второе - архаизация общества, то есть апелляция к настоящей либо к какой-то мифической древней истории народов на фоне различного религиозного сектантства.

Людей принудительно загоняют в какой-то дискурс средневековья, того, чего сейчас нет и не может быть. Эта фальсификация идёт по всем направлениям. Россия и весь совместный период с Россией, с Российской империей и Советским Союзом преподносятся как колонизаторский период и на Украине, и в Центральной Азии.

Далее - фальсификация истории ВОВ: "Это была не победа, это не наша война". Сейчас никто уже на Украине не называет ту войну "Великой Отечественной", даже убрали название "Вторая Мировая". Теперь это – "советско-немецкая" война, куда якобы были насильно вовлечены населяющие "советскую империю" народы.

Ещё один момент – культ так называемых борцов за свободу и независимость. В Центральной Азии наблюдается та же тенденция – культ басмачей, туркестанского легиона и прочих. Ещё одна страшная спекуляция - это "голодомор": голод, который действительно был, преподносится как сознательный геноцид и уничтожение народов по национальному признаку. Как с этим бороться? Мы должны людям доносить свою точку зрения и не позволять определенным НПО и нацистам продвигать свою повестку".

Источник: stanradar.com


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416434
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  