"Идеологемы у центральноазиатских и украинских нацистов похожи"

Главред "StanRadar" Ольга Сухаревская на площадке клуба "Пикир" в Бишкеке рассказала об истории становления украинского коллаборационизма, маршах УПА и корнях возникновения русофобии у центральноазиатских и украинских нацистов. Материал об этом опубликован на Telegram-канале дискуссионного клуба.

По словам О. Сухаревской, "сейчас в Центральной Азии наблюдаются те же тенденции, которые были на Украине в 1990-е годы. Здесь необходимо сказать, что для Украины нацизм имеет гораздо более богатую историю. Начиналось всё в период Первой мировой войны благодаря усилиям генерального штаба Австро-Венгрии, куда тогда входила Западная Украина, и польским идеологам.

Уже в 1920-1930 годы существовало огромное количество нацистских организаций на Западной Украине. Это Украинская военная организация, которая впоследствии была преобразована в Организацию украинских националистов и в 1940-е годы раскололась на ОУН-Б (бандеровцы) и ОУН-М (мельниковцы). Это различные, более мелкие нацистские группировки.

Где истоки украинского нацизма?

Украинский нацизм имеет очень разработанную теоретическую базу. Это труды Донцова, в которых открыто говорится, что украинский национализм - компиляция немецкого нацизма и итальянского фашизма с учётом украинской специфики. У нацистов была и конституция Михновского с диктатурой нацистской украинской партии – им было на что опереться.

Украинский коллаборационизм во время Второй мировой войны был очень значителен. На Западной Украине, как многим известно, борьба с бандеровским подпольем закончилась лишь в 1954 году. Но на этом история не закончилась. Все основные идеологи "бандеровщины" и боевики оказались на Западе и боролись оттуда, входили в антибольшевистский блок народов.

В США, Канаде и в Европе, особенно в Мюнхене, работали эти организации. То есть все они стали агентурой ЦРУ и использовались против Советского Союза, Советской Украины. А когда распался СССР, весь этот десант высадился сразу же на территории уже независимой Украины. Их ждали.

Приехали такие одиозные личности, как жена Ярослава Стычко, автора акта о провозглашении независимости Украины 1941 года, в которой 3-й пункт гласил, что "новая Украина" будет строить новый мировой порядок вместе с Адольфом Гитлером.

Приехал сын Романа Шухевича - главы УПА и одного из командиров карательной дивизии "Нахтигаль". Все эти люди явились на Украину, более того, они стали народными депутатами.

Официальные украинские власти, в частности, тогдашний президент Кравчук объявили, что де-юре Украина является правопреемником УССР, а де-факто, идеологически –"Украинской Народной Республики". В 1992 году приехало правительство УНР в изгнании. Таким образом получилось, что вся идеология полностью попала под националистический дискурс.

Ещё когда существовал Советский Союз, все эти радикальные националисты организовывали так называемые "поезда дружбы" - то есть приезжали целыми поездами нацисты, которые проводили митинги, избивали коммунистов, разрушали горкомы, райкомы и реском коммунистической партии. Тогда они попали в тюрьму, потом нашли для себя занятие - участвовали во всех конфликтах, на Кавказе, в Центральной Азии на стороне местных националистов против России.

В 1997 году указами Кучмы была проведена дерусификация. Это началось даже не после первого Майдана - эти гонения на русский язык начались именно тогда. Тогда же началась и фальсификация истории".

Что делали эти боевики?

Они где-то приобретали боевой опыт, и первый их массовый публичный выход на улицы состоялся в 2005 году, после государственного переворота, который вершил Виктор Ющенко. И каждый год 14 октября они стали проводить так называемые марши УПА в Киеве. Параллельно при поддержке государственных силовых структур (в частности, "Правый сектор" поддерживал бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, а "Патриот Украины" - нынешний "Азов" поддерживал бывший министр внутренних дел Арсен Аваков) они совершенно открыто - и за границей, и на территории Украины - проводили боевую подготовку, причём очень серьёзную. Там у них была и бронетехника, и ножевой бой, и городские бои, и штурмовой альпинизм - я это всё видела, и писали мы об этом уже очень много лет назад.

При Ющенко боевики институционализировались, вышли в политическое поле - вплоть до того, что в парламент попала откровенно нацистская партия "Свобода". Она интересна тем, что при регистрации её попытались назвать "национал-социальной партией", но Минюст был малость шокирован, и они тогда переименовались в "социал-национальную партию". И вот радикальные крылья, которые откалывались от этой "Свободы", преобразовались в "Азов". А "Правый сектор" организовала упомянутая мною Ярослава Стычко. И постоянно происходила накачка нацистской идеологии, подготовка боевиков и прочее - фактически они показали свою силу уже во время майдана 2014-го года.

О гражданской войне на Донбассе и Крыме

Считаю совершенно необходимым отметить, что гражданская война в Донбассе возникла не случайно. Она планировалась сразу же. Уже с 1990-х годов звучало, что Крым будет украинским или безлюдным, Донбасс будет украинским или безлюдным. Я лично на митинге "Свободы" в 2011 году от одного из идеологов "Свободы" Юрия Михальчишина слышала, что они готовятся к городским боям именно в Донбассе и "накормят всех русских асфальтом". После государственного переворота 2014 года танки в Донбассе появились в марте, то есть напал именно Киев. Ещё до того как там начались митинги, протесты, до того как были провозглашены народные республики, туда уже пришли эти завоеватели, которые хотели "накормить асфальтом".

Русофобия у нацистов

Тревожно то, что очень похожие идеологемы у центральноазиатских и украинских нацистов.

Прежде всего это русофобия – преследование русского языка, закрытие русских школ, запреты русской культуры.

Второе - архаизация общества, то есть апелляция к настоящей либо к какой-то мифической древней истории народов на фоне различного религиозного сектантства.

Людей принудительно загоняют в какой-то дискурс средневековья, того, чего сейчас нет и не может быть. Эта фальсификация идёт по всем направлениям. Россия и весь совместный период с Россией, с Российской империей и Советским Союзом преподносятся как колонизаторский период и на Украине, и в Центральной Азии.

Далее - фальсификация истории ВОВ: "Это была не победа, это не наша война". Сейчас никто уже на Украине не называет ту войну "Великой Отечественной", даже убрали название "Вторая Мировая". Теперь это – "советско-немецкая" война, куда якобы были насильно вовлечены населяющие "советскую империю" народы.

Ещё один момент – культ так называемых борцов за свободу и независимость. В Центральной Азии наблюдается та же тенденция – культ басмачей, туркестанского легиона и прочих. Ещё одна страшная спекуляция - это "голодомор": голод, который действительно был, преподносится как сознательный геноцид и уничтожение народов по национальному признаку. Как с этим бороться? Мы должны людям доносить свою точку зрения и не позволять определенным НПО и нацистам продвигать свою повестку".

Источник: stanradar.com