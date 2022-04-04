Садыр Жапаров: "Кумтор" полностью и бесповоротно возвращен Кыргызстану

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 4 апреля, выступил с обращением к народу страны.

Приводим полный текст обращения Главы государства:

"Добрый вечер, дорогие кыргызстанцы! Мой славный народ! Священная Отчизна!

Причиной моего сегодняшнего обращения в прямом эфире является то, что мы можем объявить кыргызскому народу и всему мировому сообществу - месторождение "Кумтор" полностью и бесповоротно возвращено нашей Родине.

Только что подписано соглашение об урегулировании спора с компанией "Центерра".

Таким образом, мы смогли обеспечить полную и безвозвратную передачу Кыргызстану нашего крупнейшего национального достояния – рудника "Кумтор".

Это значит, что "Кумтор" полностью принадлежит Кыргызстану!

Без всякого преувеличения я могу сказать, что сегодняшний день войдет в историю нашей страны в качестве переломного момента.

Наш народ взял в свои руки ответственность за свою судьбу.

Именно так необходимо отстаивать национальные интересы, это доказывает – мы вступили на путь уверенного роста и развития.

Я от всей души поздравляю всех нас с этим достижением.

Хочу рассказать Вам про основные пункты достигнутых соглашений.

Месторождение Кумтор отныне полностью принадлежит Кыргызстану. 100% акций в компании "Кумтор Голд Компани" принадлежат нашей республике.

Мы также добились того, чтобы отсчет нашего полного контроля над месторождением шел с момента введения внешнего управления в мае прошлого года. Поэтому вся прибыль с 15 мая 2021 года также принадлежат нам - это больше 323 миллионов долларов США.

Кроме этого, "Центерра" выплачивает нам дивиденды за три квартала прошлого года. В чистом объеме они составляют около 11 миллионов долларов США.

Еще одно достижение – мы добились соглашения об единовременной выплате компанией "Центерра" кыргызской стороне 50 миллионов долларов США.

Мы возвращаем контроль над Рекультивационным фондом по руднику "Кумтор" - к нам поступают около 53 миллионов долларов, которые до этого хранились на трастовом счету в одном из банков Лондона.

"Центерра" отказывается от требований о выплате 29 миллионов долларов за партию золота, поставленного в мае 2021 года.

Компания "Центерра" прекращает все судебные процессы, инициированные против кыргызской стороны: в США, Швеции и Канаде.

Со своей стороны, ОАО "Кыргызалтын" передает "Центерре" свой пакет акций в 26%. При этом компанией "Центерра" покрываются все налоговые платежи по канадскому законодательству, связанные с переходом прав на указанный пакет акций.

Кыргызская сторона также прекращает все судебные и иные дела и претензии, инициированные против компании "Центерра".

Достижение такого соглашения было непростым, и принятие решений по каждому пункту заняло около года.

Уважаемые кыргызстанцы!

Хочу вас заверить, что условия заключенного соглашения наиболее оптимальны и выгодны для государственных интересов страны с учетом нынешнего мирового кризиса и состояния Кыргызстана.

Как вы знаете, судебные процессы и международный арбитраж могут тянуться очень долгое время. В попытке получить еще более выгодные условия мы могли потратить, как минимум, пять и даже семь или восемь лет и десятки миллионов средств.

При этом, позитивное решение в нашу пользу вовсе не было гарантировано. Мы могли бы потерять бы еще больше средств и бесценное время.

С самого начала этого спора мы утверждали, что речь не идет о национализации. Мы никогда не противопоставляли страну против иностранных компаний и инвесторов.

Речь шла о конкретных вопросах управления рудником "Кумтор".

Мы всегда говорили, что Кыргызстан открыт для бизнеса. Мы всегда будем приветствовать инвестиции от тех, кто разделяет наше уважение к верховенству закона, нашему национальному богатству и нашим национальным интересам. Сегодня мы еще раз это доказали.

Дорогие кыргызстанцы!

Переговоры по условиям соглашения были очень тяжелыми. Несмотря ни на что, мы с самого начала твердо стояли на защите наших государственных интересов, решительно отстаивали свои позиции.

Сначала были попытки представить нас международному сообществу "дикарями, захватчиками". Затем нам предъявляли совершенно неприемлемые требования. Мы все выдержали, и мы выстояли.

Самым главным для нас являлись интересы кыргызского народа. И в конце концов, мы добились кардинальных изменений в первоначальных переговорных позициях.

Еще раз заверю: мы совершенно уверены, что добились наиболее возможных на сегодняшний день выгодных для нашей страны результатов.

Наше решение также обосновано на квалифицированной оценке команды юристов, представляющих самых лучших специалистов по международному арбитражу.

Оцените сами, что я имею в виду под приобретенными выгодами.

Если раньше мы каждый год получали чисто символические объемы дивидендов, то уже за семь месяцев прошлого года мы получили доход в 323 миллиона долларов. В этом году, даст Бог, получим и 500 миллионов долларов.

Месторождение "Кумтор" сейчас по самым скромным подсчетам оценивается в три миллиарда долларов.

По оценке специалистов, в ближайшие 10 лет мы получим 5 миллиардов долларов США прибыли от "Кумтора", добыв 160-200 тонн золота. Это прямая выгода и большая поддержка для бюджета.

Это только подтвержденных и гарантированных запасов. Но там есть много и других возможностей. Не хочется забегать вперед и останавливаться на этом подробно сейчас. Хочу только заверить, что там очень большой потенциал, и "Кумтор" еще послужит нашему народу.

Вы знаете, что в ближайшие годы нам предстоит пик по возвращению прежних долгов. Сегодня необходимо подчеркнуть, что благодаря тому, что мы получили контроль над "Кумтором", мы уверенно можем сказать, что справимся и с этой задачей.

Кроме того, есть еще один фактор который послужил большим основанием принятого решения не медлить с заключением мирового соглашения по "Кумтору" на объявленных нами условиях. Это экономическая ситуация в мире - в виде роста цен практически по всему перечню покупаемого нами извне продовольствия: от пшеницы, сахара, растительного масла до тех же горюче-смазочных материалов и удобрений.

Сейчас не время рисковать.

Нам нужны те ресурсы, которые у нас есть, и мы должны устранить все и любые препятствия на пути поступления внешних инвестиций.

Как Глава государства, я не буду уклоняться от принятия решительных и неотложных мер. Я не позволю себе медлить после того, как взял ответственности за всех жителей Кыргызстана.

Дорогие кыргызстанцы!

В наши руки сейчас наконец перешел полный 100% контроль над "Кумтором".

То, что должно было случиться еще двадцать лет назад - достигнуто только сегодня. Это, конечно, горько и обидно!

Не хочется сегодня говорить о безвозвратно потерянном, по сути украденном, богом данном нашему народу, богатстве.

Я говорил о богатстве "Кумтора" на всем протяжении своего пути в кыргызской политике. Вместе со своими соратниками и со своей семьей - я заплатил высокую цену.

Сейчас не время бесцельно подсчитывать и искать виноватых и выяснять, кто был прав или нет.

Я хочу вести наш народ вперед.

Не надо смотреть назад. Мы должны делать смелые и большие шаги вперед. Как и подобает суверенному народу на собственной земле. Мы хозяева своей судьбы. Наступило время взять ответственность за свое будущее. Решение по "Кумтору" - это только начало политики больших свершений на пути развития нашего государства.

Пользуясь этой возможностью, я хочу отдельно поблагодарить всю свою команду, группу переговорщиков, наших отечественных и международных юристов за успешное завершение этих переговоров. Вы сделали большое дело для страны!

Заслужил наши теплые слова и самую высокую оценку и весь трудовой коллектив "Кумтора", который ни на минуту не прерывал процесс добычи золота.

Я хочу поблагодарить депутатов Жогорку Кенеша за поддержку и утверждение предложенных нами решений.

И конечно же, я искренне благодарю всех наших кыргызстанцев, всех тех людей, которые все эти годы благородно и смело боролись за возвращение "Кумтора" нашему народу!

Сегодня - наша общая победа!"