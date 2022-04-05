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В КР произошло историческое событие - политолог о возвращении Кумтора

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Руководитель Института социально-политических исследований "Элчи" политолог Денис Бердаков прокомментировал нашему агентству обращение президента Кыргызстана Садыра Жапарова к народу страны от 4 апреля 2022 года.

"Состоялось действительно историческое событие – когда в беспрецедентно быстрые строки, чуть больше года, что для международного регулирования и споров экономического характера такого рода, Кыргызстан полностью получил под свое управление национальное достояние – рудник Кумтор. Вместе с этим удалось получить в общей сложности 143 миллиона долларов на счетах, дополнительных выплат. Плюс 53 миллиона долларов – это компенсационный фонд, еще 324 миллиона долларов – это вся прибыль за прошлый год, за те кварталы, когда Кумтор перешел под управление властей Кыргызстана напрямую," - говорит эксперт.

По его словам, в среднем получено полмиллиарда долларов прибыли, и те фонды, которые перешли под управление Кыргызстаном, - это огромная сумма, для сравнения – почти четверть годового бюджета Кыргызстана.

Если оценивать те запасы, которые остались на Кумторе, то в течение 5-10 лет Кыргызстан будет получать 300-500 миллионов долларов ежегодно.

"Это огромная сумма, огромное подспорье нашему бюджету. Это действительно реальная возможность выплачивать внешние долги страны, поддерживать социальную сферу, повышать пенсии и зарплаты до той суммы, на которую можно прожить," - отметил Денис Бердаков.

Эксперт особо отметил то, что всё решилось мирно. "Всё решилось без национализации, без грубых нарушений законов, так как канадцы сами пошли на соглашение. Это говорит о том, что позиции Кыргызстана были сильны как юридически не только в Кыргызстане, но и для международных судов. Все понимали, что судиться можно долго, что это проблема как для Кыргызстана, так и для канадской компании "Центерра". Поэтому то, что удалось сделать за год, – это беспрецедентно. Причем с выгодными для нас условиями.

Теперь Кумтор - наше национальное достояние, в ближайшие годы будет обеспечивать и поддерживать наш бюджет и создавать тысячи, а может быть, десятки тысяч рабочих мест. Это на самом деле большая победа. И важно, что она прошла юридически чисто – соглашение подписано обеими сторонами по обоюдному согласию," - сказал руководитель Института социально-политических исследований "Элчи".


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URL: https://www.vb.kg/416438
Теги:
бюджет, Кыргызстан, Кумтор, Садыр Жапаров
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