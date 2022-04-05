В селе Сары-Камыш на Иссык-Куле сгорела легковая машина

Пресс-центр МЧС сообщает, что вчера, 4 апреля, около 12 часов 50 минут поступило сообщение о возгорании машины марки "Гольф-2" во дворе жилого дома по улице Шакирт-Ата в селе Сары-Камыш, Ак-Суйского района.

К тушению возгорания был привлечен один пожарный расчет Ак-Суйского районного пожарно-спасательной части №39.

В 13 часов 3 минут пожар локализован, в 13 часов 13 минут он был полностью ликвидирован.

В результате пожара полностью сгорела легковая машина. Пострадавших нет. Причиной возгорания стало короткое замыкание электрических проводов.