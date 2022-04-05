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В КР не выявили случаев внебольничной пневмонии и COVID-19

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане уже второй день подряд не выявлено новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 200 тысяч 968 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Всего же, по данным Минздрава, лечение от коронавируса получают 132 человека.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 41 человек, в больницах - 91.

6 человек в крайне тяжелом состоянии, 35 - в тяжелом.

50 больных - средней тяжести.

За сутки по республике выздоровели 9 человек: в Бишкеке - 4, Чуйской области - 5.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 196 тысяч 257 человек.


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URL: https://www.vb.kg/416444
Теги:
Кыргызстан, коронавирус
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