Мерьем Узерли возвращается на экране с главной ролью в новом сериале

Звезда турецкого сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли во время интервью для телеканалe ET звезда рассказала о новом проекте, где наконец примет участие. Об этом [urlhttps://www.starhit.ru/novosti/hyurrem-vozvraschaetsya-chto-izvestno-o-pervom-za-tri-goda-proekte-merem-uzerli-271473/]сообщает[/url] StarHit.

"У меня в работе есть 10-серийный проект для цифровой платформы. Это будет отличная работа и отличный персонаж. Мы начнем снимать в сентябре. Так что, думаю, сериал покажут в следующем году", - рассказала Узерли на телеканале.

В последний раз турецкая звезда появлялась в фильме "Улей", который вышел в 2019 году.