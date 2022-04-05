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"Волна тепла" стала причина резкого потепления центральной части Антарктиды

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- Айжан Мамбеталиева
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"Волна тепла" из Австралии стала причиной резкого - на 40 градусов - потепления Центральной Антарктиды, которое было зафиксировано 18 марта, сообщил РИА Новости директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров после изучения этого явления.

"Ученые называют такие явления "волнами тепла", они довольно распространены в Австралии, но впервые такая "волна" добралась до центральной части Антарктиды – за тысячу километров от побережья. Это безусловно маркер изменения климата, и ученые не оставят его без внимания", - сказал Макаров.

Однако, как отметил Макаров, зафиксированные явления не уникальны. На антарктических станциях около двух лет назад также фиксировался занос австралийской жары.

При этом ученый отметил, что ранее "волны тепла" фиксировались лишь на прибрежных станциях. Резкое потепление внутри континента, наблюдаемое в этом году, отмечается впервые.


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URL: https://www.vb.kg/416452
Теги:
климат, новости мира, в мире
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