Кофе защищает от диабета и болезни Паркинсона

Зерновой кофе без сахара и молока помогает в профилактике болезни Паркинсона (медленно прогрессирующее неврологическое заболевание) и атеросклероза (отложения холестерина в стенке сосудов). Об этом информационному агентству URA.RU сообщил главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

"Кофе обладает активным превентивным эффектом в плане защиты от метаболического синдрома, сахарного диабета второго типа и ряда сосудистых и неврологических расстройств. Защитный эффект напитка ярко выражен в отношении болезни Паркинсона и атеросклероза. Кофеин, по данным канадских ученых, снижает содержание белка PCSK9 в крови, что помогает печени выводить из крови "плохой" холестерин. Другие компоненты кофе оказывают антиоксидантный и противовоспалительный эффект. Конечно, это касается натурального зернового кофе без добавок сахара и молока и в умеренных дозах - не больше 3-4 чашек в день", - объяснил Сергей Токарев.

По словам доктора наук, кофеин также в небольших количествах полезен детям. "Появились данные, что кофеин полезен при синдроме дефицита внимания и гиперреактивности у детей. Но начинать пить собственно кофе лучше все же с подросткового возраста - с 16-18 лет", - подчеркнул Токарев.