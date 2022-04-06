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Диетолог назвала допустимую норму сахара в день

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- Айжан Мамбеталиева
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Врач-диетолог Наталия Герасимова рассказала "Известиям", какая доза сахара является допустимой. Она уточняет, что сахар вреден не столько сам по себе, пагубное влияние на организм оказывает количество этого продукта и его избыток в рационе может приводить к различным патологическим последствиям. Об этом пишут "Известия"

"Я как врач рекомендую употреблять 30 граммов сахара в день, но, опять же, подчеркиваю, что необходимо смотреть на каждый случай индивидуально. Кроме того, в зависимости от блюда сахар ведет себя по-разному", - отметила врач.

При избытке сахара в рационе в течение длительного времени ткани организма перестают быть чувствительными к гормону инсулину, и он не может в полной мере использовать свой функциональный ресурс.

Таким образом уровень сахара становится высоким, что приводит к тому, что сосуды, внутренняя среда организма за счет окислительных свойств глюкозы начинают страдать.

Кроме того, избыток углеводов вреден не только для людей, склонных к развитию сахарного диабета, но он в целом наносит ущерб микрофлоре кишечника, подчеркнула Герасимова.

"Снижение уровня углеводов позволяет организму получать большее количество энергии, то есть чем меньше мы едим сахара, тем меньше мы хотим есть, повышается уровень энергии и улучшается настроение. Чем меньше сладкого мы употребляем, тем лучше работает наша нервная система, так как в этом случае она использует жиры. То есть люди, которые ограничивают количество углеводов, имеют более здоровую нервную систему. Это миф, что для работы мозга необходима шоколадка", - добавила диетолог.


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URL: https://www.vb.kg/416457
Теги:
Россия, здоровье, новости мира, в мире
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