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Врач назвал способ снизить давление без таблеток

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- Наталья Крайнова
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Главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков назвал способ снизить давление без таблеток. Его процитировали Мосленте.

Специалист отметил, что к повышению артериального давления может привести малоподвижный образ жизни - в частности, привычка долго сидеть перед телевизором или компьютером, а также стрессовое состояние. Снижению давления в этом случае может способствовать физическая активность, но важно не допускать переутомления, подчеркнул врач.

"Хорошо, если человек среднего возраста в день проходит не менее десяти тысяч шагов, что равно восьми с половиной километрам. Такая активность способствует снижению артериального давления", - рассказал Горенков.

Добиться постепенного снижения артериального давления также поможет переход на менее калорийную пищу, продолжил эксперт.

Он объяснил, что снижение массы тела в результате уменьшения потребления пищи приводит к спаду артериального давления.

"Сброс каждых пяти килограммов может приводить к снижению артериального давления на десять миллиметров ртутного столба", - уточнил Горенков.


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URL: https://www.vb.kg/416458
Теги:
здоровье
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