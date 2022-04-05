Врач назвал способ снизить давление без таблеток

Главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков назвал способ снизить давление без таблеток. Его процитировали Мосленте.

Специалист отметил, что к повышению артериального давления может привести малоподвижный образ жизни - в частности, привычка долго сидеть перед телевизором или компьютером, а также стрессовое состояние. Снижению давления в этом случае может способствовать физическая активность, но важно не допускать переутомления, подчеркнул врач.

"Хорошо, если человек среднего возраста в день проходит не менее десяти тысяч шагов, что равно восьми с половиной километрам. Такая активность способствует снижению артериального давления", - рассказал Горенков.

Добиться постепенного снижения артериального давления также поможет переход на менее калорийную пищу, продолжил эксперт.

Он объяснил, что снижение массы тела в результате уменьшения потребления пищи приводит к спаду артериального давления.

"Сброс каждых пяти килограммов может приводить к снижению артериального давления на десять миллиметров ртутного столба", - уточнил Горенков.