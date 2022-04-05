Погода
$ 85.60 - 87.10
€ 92.37 - 94.37

Россия отменила запрет на вывоз в страны ЕАЭС зерновых культур

38  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Правительство Российской Федерации отменило ранее введенный запрет на вывоз в страны ЕАЭС зерновых культур. Об этом сообщает пресс-служба МСЛиВХ КР.

"Запрет снят на следующие виды зерновых культур: На пшеницу и меслин семенные (коды 1001 11 000 0, 1001 91 100 0, 1001 91 200 0 и 1001 91 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС), рожь семенную (код 1002 10 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ячмень семенной (код 1003 10 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и кукурузу семенную (коды 1005 10 130 0, 1005 10 150 0, 1005 10 180 1, 1005 10 180 9 и 1005 10 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС).

Напомним, 14 марта правительство России "для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений" ввело временный запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС до 30 июня.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416460
Теги:
пшеница, Россия, ЕАЭС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  