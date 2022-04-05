Россия отменила запрет на вывоз в страны ЕАЭС зерновых культур

Правительство Российской Федерации отменило ранее введенный запрет на вывоз в страны ЕАЭС зерновых культур. Об этом сообщает пресс-служба МСЛиВХ КР.

"Запрет снят на следующие виды зерновых культур: На пшеницу и меслин семенные (коды 1001 11 000 0, 1001 91 100 0, 1001 91 200 0 и 1001 91 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС), рожь семенную (код 1002 10 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ячмень семенной (код 1003 10 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и кукурузу семенную (коды 1005 10 130 0, 1005 10 150 0, 1005 10 180 1, 1005 10 180 9 и 1005 10 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС).

Напомним, 14 марта правительство России "для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений" ввело временный запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС до 30 июня.