В Бишкеке продавалась мука под поддельным знаком "Эталон"

ГКНБ Кыргызской Республики установлены факты массового изготовления и реализации на территории республики муки по завышенной стоимости и с поддельным товарным знаком. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, на отечественном рынке оптово-розничная стоимость муки, произведенной непосредственно самим импортером из отечественного или импортного зерна, составляет порядка 1500 сом за 50 килограмм из-за освобождения от уплаты НДС, тогда как стоимость импортируемой муки составляет порядка 2100 сом.

"В августе 2021 года для стабилизации рыночных цен на муку кабинетом министров Кыргызской Республик было принято решение о принятии нулевой ставки налога на добавленную стоимость при импорте зерна и производстве муки отечественными производителями. Льготы действуют в течение года – до 1 августа 2022 года.

Однако недобросовестные крупные поставщики и производители муки заинтересованы в реализации по завышенной стоимости муки с поддельными товарными знаками импортируемой муки из стран Евразийского экономического союза, ввозимой с уплатой НДС (12% от стоимости товара).

В рамках уголовного дела по ст.225 ч.1 ("Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров") УК КР установлено, что на территории города Бишкека мука с поддельным товарным знаком "Эталон" реализовывалась и изготавливалась на мукомольном комбинате на территории Сокулукского района Чуйской области, принадлежащем Т.К.А., который наладил процесс производства муки под поддельным товарным знаком "Эталон" из импортируемого зерна с нулевой ставкой НДС.

В ходе обыска данного мукомольного комбината обнаружено более 200 мешков муки (50 кг) и 7 тысяч пустых тар (50 кг) с этикеткой с поддельным товарным знаком "Эталон", подготовленных для расфасовки и дальнейшей реализации, всего около 350 тонн муки", - говорится в сообщении ГКНБ.