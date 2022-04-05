В Бишкекской клинической больнице скорой помощи открылись новые отделения

В Городской клинической больнице скорой медицинской помощи состоялось открытие отделений экстренной кардиологии, экстренной терапии, экстренной неврологии и экстренной медицинской помощи краткосрочного пребывания.

Теперь больница стала многопрофильным специализированным учреждением города для оказания круглосуточной экстренной медицинской помощи населению при острых заболеваниях, травмах, отравлениях, а также при массовых поражениях и катастрофах.

Отделения экстренной кардиологии, экстренной терапии, экстренной неврологии и экстренной медицинской помощи краткосрочного пребывания организованы для оказания качественной медицинской помощи населению и оснащены всем необходимым, укомплектованы медицинским персоналом и готовы принимать пациентов.

Напомним, ранее приказом Министерства здравоохранения КР Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии (БНИЦТиО) был преобразован в Клиническую больницу скорой медицинской помощи.