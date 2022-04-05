КАТО и департамент туризма совместно решают вопросы по реестру туркомпаний

Представители Кыргызской ассоциации туроператоров (КАТО) встретились с директором департамента туризма при Министерстве культуры, информации, спорта и молодёжной политики КР Саматом Шатмановым. Об этом редакции vb.kg сообщил президент КАТО Сергей Глуховеров.

По его словам, в преддверии туристического сезона-2022 на встрече были озвучены насущные проблемы туризма Кыргызстана.

"После уточнения некоторых моментов были достигнуты следующие решения вопросов по нескольким направлениям:

Первое, по реестру, то есть члены КАТО в течение трех дней подготовят информацию о всех членах ассоциации для подачи в реестр. Департамент туризма окажет содействие и проследит за оперативным прохождением всей процедуры. Компании, не входящие в КАТО, могут подать на реестр самостоятельно и в случае задержек обратиться в департамент туризма для решения проблемы. Подготовленные документы нужно отправлять на почту: tourism.department@tourism.gov.kg

Второе, по визам. Официальные сроки выдачи электронных виз – 5 дней. Департамент туризма проведёт работу с уполномоченными органами, чтобы сроки выдачи соблюдались в срок. Также создана ватсап-группа, куда вошло руководство уполномоченных органов, директор департамента, руководство ведущих туристических ассоциаций. В случае задержек будет возможность оперативно решать возникшие вопросы. Руководство департамента консульской службы выделило сотрудника для оперативного решения вопросов. Его контакты департамент туризма сообщит всем ассоциациям и дестинациям по туризму.

Третье, наземные границы - на сегодня список стран, которые могут пребыть через аэропорт и через наземные границы, отличается количеством стран. Это приводит к недоумению туристов, почему не все страны могут заезжать к нам наземно, если самолетом разрешено. Департамент туризма отправил в кабинет министров обращение по расширению списка еще на 74 страны. Надеемся, что это будет утверждено в скором времени, так как туристы заранее планируют свой маршрут, и необходимо уже сейчас знать, какие страны смогут пребывать через наземные границы.

Четвертое, для обеспечения качественного обслуживания туристов мы попросили создать возможность льготного завоза автотранспорта для туристических целей. Для обеспечения прозрачности можно использовать созданный реестр проверенных туркомпаний. Туристический сезон в Кыргызстане очень короткий, и по сегодняшним расценкам не рентабельно завозить новый транспорт. Есть подобный опыт в Казахстане и Узбекистане, где государство пошло навстречу турсектору. КАТО готовит предложение на базе наших соседских стран, где этот опыт успешно внедрен. Департамент туризма будет содействовать в решении этого вопроса.

Пятое, на сегодня все туркомпании должны ехать специально в ОВИР, чтобы подавать документы на пропуска в пограничную зону. Чтобы получить документы обратно, нужно опять ехать в ОВИР. Затем нужно вести документы в пограничную службу. КАТО считает, что в 21 веке уже пора переходить на электронную подачу документов на примере существующей в Кыргызстане электронной визы. Таким образом, это облегчит работу всему турсектору и не придется тратить большое количество времени. Департамент туризма озвучит эту проблему задействованным государственным органам и постарается помочь в решении данной проблемы.

Также КАТО озвучило просьбу - производить оплату за пропуска без личного визита в банк РСК, где приходится отстаивать очередь, а просто переводить оплату с банковского счета компании.

Шестое, департамент туризма сообщил, что на сегодня утверждены все виды вакцинации для посещения Кыргызстана без ПЦР-теста.

Седьмое, КАТО попросило создать патент на работу гидов и в свою очередь департамент туризма рассмотрит такую возможность на примере существующего патента гидов Иссык-Кульской области.

Восьмое, КАТО организовывает первый фестиваль по туризму, цель которого знакомство провайдеров со всей страны с туроператорами, а также популяризация туризма в целом. Департамент туризма изъявил желание в помощи организации места проведения фестиваля, обеспечения безопасности и в других организационных вопросах", - рассказал Глуховеров.