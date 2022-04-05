Аким и прокурор Ленинского района встретились с предпринимателями

Глава Ленинского района Бишкека Русланбек Тагаев и прокурор этого района Марат Кулжабаев встретились с представителями бизнес-сообщества. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Участники обсудили вопросы защиты прав предпринимателей и создание благоприятного инвестиционного климата.

Помощник прокурора района напомнил присутствующим о Законе Кыргызской Республики "О защите прав предпринимателей" и рассказал о принимаемых мерах по защите прав предпринимателей со стороны органов прокуратуры.

Прокурор района отметил, что для предпринимателей работают круглосуточные телефоны доверия органов прокуратуры по вопросам необоснованного вмешательства правоохранительных, фискальных и контролирующих органов в их деятельность, воспрепятствования предпринимательской деятельности.

Глава же района отметил необходимость дальнейшего плодотворного сотрудничества для защиты прав субъектов предпринимательства и развития бизнес-сообществ.