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Аким и прокурор Ленинского района встретились с предпринимателями

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Глава Ленинского района Бишкека Русланбек Тагаев и прокурор этого района Марат Кулжабаев встретились с представителями бизнес-сообщества. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Участники обсудили вопросы защиты прав предпринимателей и создание благоприятного инвестиционного климата.

Помощник прокурора района напомнил присутствующим о Законе Кыргызской Республики "О защите прав предпринимателей" и рассказал о принимаемых мерах по защите прав предпринимателей со стороны органов прокуратуры.

Прокурор района отметил, что для предпринимателей работают круглосуточные телефоны доверия органов прокуратуры по вопросам необоснованного вмешательства правоохранительных, фискальных и контролирующих органов в их деятельность, воспрепятствования предпринимательской деятельности.

Глава же района отметил необходимость дальнейшего плодотворного сотрудничества для защиты прав субъектов предпринимательства и развития бизнес-сообществ.


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URL: https://www.vb.kg/416470
Теги:
аким, Ленинский район, Бишкек, предприниматель
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