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При получении взятки задержан следователь УВД Первомайского района Бишкека

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- Бакыт Басарбек
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В Бишкеке при получении взятки в размере 85 тысяч сомов задержан следователь СС УВД Первомайского района капитан милиции А.Д.Б. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным ведомства, данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 343 часть 1 УК КР (вымогательство взятки).

"По факту вымогательства взятки в размере 2000 долларов США следователем УВД Первомайского района за прекращение досудебного производства в ГКНБ КР обратилась гражданка М.Г.В.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР, проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия".


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URL: https://www.vb.kg/416472
Теги:
задержание, Первомайский район, взятка, милиция
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