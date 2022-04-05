При получении взятки задержан следователь УВД Первомайского района Бишкека

В Бишкеке при получении взятки в размере 85 тысяч сомов задержан следователь СС УВД Первомайского района капитан милиции А.Д.Б. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным ведомства, данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 343 часть 1 УК КР (вымогательство взятки).

"По факту вымогательства взятки в размере 2000 долларов США следователем УВД Первомайского района за прекращение досудебного производства в ГКНБ КР обратилась гражданка М.Г.В.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР, проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия".