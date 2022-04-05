В Бишкеке раньше обычного времени начали полив зеленых насаждений

Озеленители муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" уже приступили к поливным работам. При этом сообщается, что полив растений начался раньше обычного времени, чтобы максимально сохранить влагу в почве. Данное решение, как пояснили в пресс-службе мэрии Бишкека, благоприятно скажется на состоянии насаждений в более жаркую погоду.

"Водные процедуры зеленых насаждений проходят по улицам Каралаева и Абдрахманова, по бульвару Эркиндик и в физкультурном, театральном скверах, а также в парках им. М.К. Ататюрка, Победы и "Молодежный". Помимо арычного полива, зеленхозовцы организовывают автополив по улицам 7 Апреля, Ибраимова, Байтик Баатыра, Ахунбаева, а также в жилом массиве "Кок-Жар".

Также с приходом весны ведутся работы по подготовке городских клумб на площади Победы, по проспекту Молодой Гвардии, на пересечении улиц Байтик Баатыра и Ахунбаева", - говорится в сообщении столичного муниципалитета.