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Инцидент в Буче. Комбриг Омурбеков не является уроженцем Кыргызстана

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Информация о том, что командир 64-й отдельной мотострелковой бригады России Омурбеков Азатбек является уроженцем Кыргызстана не подтвердилась. Поэтому попытка некоторых отечественных представителей так называемых прозападных НПО в Кыргызстане сделать из этого сенсацию явно провалилась.

Как оказалось, подполковник по национальности каракалпак, то есть родом из Каракалпакстана, а если быть совсем точным, то из Узбекистана. Конечно, это ни о чем не говорит, но, тем не менее, не понятно, почему в соцсетях комбрига вдруг записали в кыргызы. Возможно, здесь сыграла роль схожесть имени и фамилии, но это же не значит, что нет необходимости проверять информацию.

Напомним, ранее Reuters и AFP, а также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали кадры из города Буча в Киевской области, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских войск в городе Буче. Reuters писал, что на этих фото и видео запечатлены мертвые мирные жители. При этом, обвинили в этом именно 64-ю отдельную мотострелковую бригаду России, командует которой уроженец Каракалпакстана Омурбеков Азатбек.

В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о наличии доказательств того, что видео убитых мирных жителей украинской Бучи было постановочным.

"Этот факт был подтвержден на следующий день мэром Бучи. В своем видео от 31 марта Анатолий Федорук представил вывод российских войск как победу украинской армии. Интересно, что он не упомянул о каких-либо массовых зверствах, телах убитых, убийствах или о чем-то подобном. Трудно представить, что мэр города забыл упомянуть о таком разрушительном сценарии", - отметил постпред.

Дипломат также продемонстрировал видео украинской нацгвардии в Буче, опубликованное 2 апреля, на котором тоже не видно убитых на улицах. По его словам, видео с телами на улицах города появилось 3 апреля. "Оно наполнено несоответствиями и откровенной ложью", - подчеркнул он.

Небензя выразил уверенность, что скоро правда о провокации в Буче станет известна. Он не исключил, что целью провокации было запугивание.


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URL: https://www.vb.kg/416480
Теги:
Россия, военная операция в Украине
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