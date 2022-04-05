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В Шанхае локдаун из-за COVID-19 расширили на весь город

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- Жан Алиев
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Власти Шанхая решили расширить локдаун на всю территорию города, сообщает Channel News Asia.

Ранее сообщалось, что четыре последних дня марта локдаун будет действовать в восточной части Шанхая, пока там будут проводить массовое тестирование, а после этого - еще четыре дня в западной. Однако ограничения не сняли, а расширили после того, как суточный прирост заболеваемости превысил 13 тысяч новых случаев.

В Шанхай из других регионов перебросили не менее 38 тысяч медиков, чиновники называют это крупнейшей общенациональной медицинской операцией со времен локдауна в Ухане.


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URL: https://www.vb.kg/416481
Теги:
Китай, COVID-19, COVID, новости мира, в мире
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