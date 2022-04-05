В Шанхае локдаун из-за COVID-19 расширили на весь город

Власти Шанхая решили расширить локдаун на всю территорию города, сообщает Channel News Asia.

Ранее сообщалось, что четыре последних дня марта локдаун будет действовать в восточной части Шанхая, пока там будут проводить массовое тестирование, а после этого - еще четыре дня в западной. Однако ограничения не сняли, а расширили после того, как суточный прирост заболеваемости превысил 13 тысяч новых случаев.

В Шанхай из других регионов перебросили не менее 38 тысяч медиков, чиновники называют это крупнейшей общенациональной медицинской операцией со времен локдауна в Ухане.