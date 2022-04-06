Погода
$ 89.87 - 91.75
€ 92.37 - 94.37

Пограничники Узбекистана застрелили двух граждан КР

282  0
- Дарья Таирова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вчера, 5 апреля, на кыргызско-узбекском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия. Об этом сообщило управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ КР.

По предварительной информации, в селе Дейрес Аксыйского района Джалал-Абадской области несколько граждан Кыргызстана пытались нелегально провезти груз на лошадях на территорию Узбекистана.

Находясь в 500 метрах от линии госграницы на территории Узбекистана, они были обнаружены пограничниками СГБ Республики Узбекистан. Требованиям узбекских пограничников остановиться, контрабандисты не подчинились.

В ходе задержания гражданских лиц завязалась потасовка. В целях сохранения своих жизней и здоровья пограничники Узбекистана применили оружие, в результате чего двое граждан получили огнестрельные ранения несовместимые с жизнью. Остальным нарушителям удалось скрыться на территории Кыргызстана.

Со слов пограничников Узбекистана, граждане Кыргызстана пытались провезти контрабандный груз общей стоимостью более 20 тысяч долларов.

Как выяснилось позднее, погибшие граждане – выходцы из Узбекистана, но в 2012 году получили гражданство Кыргызской Республики. По предварительной информации, при этом они сохранили при себе паспорта Республики Узбекистан.

В этот же день в 17.55 состоялась встреча пограничных представителей Кыргызской Республики и Республики Узбекистан, которые выехали на место инцидента для изучения обстоятельств произошедшего. Пограничные представители договорились, что каждая из сторон проведет собственное расследование по инциденту.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416491
Теги:
граница, убийство, Узбекистан, Кыргызстан, Погранслужба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  